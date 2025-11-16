Η-προσφορά-πιέζεται,-η-ζήτηση-θεριεύει,-το-αλουμίνιο-αλλάζει-ταχύτητα-και-η-metlen-χαμογελά

Η αγορά του αλουμινίου συνεχίζει να διαγράφει ανοδική πορεία, με τα futures στο Λονδίνο να διαμορφώνονται περίπου στα 2.840 δολάρια/τόνο, σημειώνοντας πλησίον του τριετούς υψηλού των 2.915 δολαρίων. Ο βασικός πυλώνας που στηρίζει την άνοδο είναι η αυξανόμενη ανησυχία για τη διεθνή παραγωγή – τόσο όσον αφορά τα όρια στην Κίνα όσο και τις δυσκολίες λειτουργίας εκτός Ασίας.

Στην Κίνα, η κυβέρνηση έχει επιβάλει όριο παραγωγής πρώτης ύλης στα 45 εκατομμύρια τόνους ετησίως, κι ο κλάδος ήδη προσεγγίζει αυτό το ανώτατο όριο για το 2025. Συγχρόνως, τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές περικοπές στην παραγωγή ράβδων αλουμινίου (aluminium rods) τον Νοέμβριο του 2025 στην Κίνα – με μείωση περίπου 792 χιλιάδων τόνων σε δείγμα δυναμικότητας 8,385 εκατ. τ., δηλαδή περίπου 10% των καταχωρημένων. Αυτό σηματοδοτεί ότι η προσφορά αρχίζει να συσφίγγεται, σε συνδυασμό με περιορισμένη δυνατότητα εξάπλωσης νέων δυναμικοτήτων – ειδικά λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και κανονιστικών περιορισμών.

Παράλληλα, η ζήτηση για αλουμίνιο ενισχύεται από πολλαπλά μέτωπα: η μεταστροφή σε «πράσινες» τεχνολογίες (ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά οχήματα), καθώς και η ανάπτυξη στις συσκευασίες και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ανάλυση επισημαίνει ότι η χρήση αλουμινίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% έως το 2030, υποστηρίζοντας ότι η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο ανοδικό κύμα.

Επιπλέον, αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά θα μεταβεί από μικρό πλεόνασμα το 2024 σε έλλειμμα που μπορεί να αγγίξει τα 400 έως 600 χιλιάδες τόνους το 2025.

Στο διεθνές πεδίο παραγωγής, παρατηρούνται σημαντικές διαταραχές: στην Ισλανδία, η ­γραμμή ηλεκτρολυτικής παραγωγής αλουμινίου ((potline) της Grundartangi Aluminium σταμάτησε λόγω σοβαρής ηλεκτρολογικής βλάβης, μειώνοντας άμεσα κατά το ήμισυ τη δυναμικότητά της. Για να ξέρετε η παραγωγή αλουμινίου είναι 24/7 και δεν μπορεί να σταματήσει. Αν “κρυώσει” μια potline, χρειάζονται εκατομμύρια δολάρια και μήνες για να ξαναξεκινήσει.

Παράλληλα, η Alcoa ανακοίνωσε το κλείσιμο του διυλιστηρίου αλουμίνας Kwinana στην Αυστραλία, λόγω υποβάθμισης των κοιτασμάτων βωξίτη. Αυτά τα γεγονότα εντείνουν τις ανησυχίες για την ευρωστία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε τεχνικό επίπεδο, η τιμή των 2.840 $/τόνο υποδηλώνει ότι η αγορά βρίσκεται πολύ κοντά στην επόμενη ζώνη ανόδου προς τα 3.000 $/τόνο, δεδομένου ότι τα στοιχεία προσφοράς-ζήτησης καταγράφουν ένταση.

Η διαγραμματική εικόνα υποστηρίζει την άποψη ότι το momentum διαμορφώνει μια τασική κίνηση προς τα υψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχα, η συρρίκνωση των αποθεμάτων και η προοπτική έλλειψης παραγωγής σε συνδυασμό με αυξημένη ζήτηση καθιστούν πιθανή μια έντονη ανοδική φυγή.

Ένα νέο πολύ θετικό για τη Metlen.

Μέρος του άρθρου γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

November 16, 2025