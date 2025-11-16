Η-χρονιά-που-το-retail-πήρε-το-τιμόνι-της-wall-street

Οι αγορές πέρασαν άλλη μία ευμετάβλητη εβδομάδα, από αυτές που το 2025 έχουν γίνει σχεδόν καθημερινότητα. Μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και κρυπτονομίσματα κινήθηκαν όλα σε αρνητικό έδαφος, ενώ κάθε προσπάθεια ενδοσυνεδριακής αντίδρασης «πουλιέται» αμέσως, δημιουργώντας ένα μοτίβο που θυμίζει κλασική διόρθωση με βάση το συναίσθημα και όχι τα θεμελιώδη. Η υπερβολική μόχλευση, η συνεχής ροή τίτλων ειδήσεων και η νευρικότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική έχουν διαμορφώσει μια αγορά εξαιρετικά μυγιάγγιχτη.

Ίσως για αυτό ο γνωστός δείκτης Fear & Greed του CNN Business δε λέει να ξεκολλήσει από την περιοχή του “Fear” και “Extreme Fear” εδώ και πόσες συνεδριάσεις τώρα, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 βρίσκεται μόλις λίγα τετράγωνα απόσταση από τα ιστορικά του υψηλά. Στο τέλος της συνεδρίασης της Παρασκευής βρισκόταν μέσα στην περιοχή του “Extreme Fear” στο 22.

Κι όμως, παρά το βραχυπρόθεσμο συναισθηματικό τσίτωμα, η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει. Οι δημοσιονομικές δαπάνες των ΗΠΑ κινούνται σε ιστορικά υψηλά, οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζουν το $1,35 τρισ. ετησίως , και η Federal Reserve – με μια αγορά εργασίας που δίνει πλέον σημάδια κόπωσης – αναμένεται να αναγκαστεί να μειώσει επιτόκια ακόμη και με 3% πληθωρισμό.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, το αφήγημα παραμένει ότι ο S&P 500 μπορεί να δει τις 7.000 μονάδες μέσα στον επόμενο ανοδικό κύκλο. Τώρα για τους βραχυπρόθεσμους η προσοχή τους θα πρέπει να είναι στραμμένη στη καθοδική διάσπαση των 6.630 με 6.580 μονάδων.

Η αμερικανική αγορά ζει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταβάσεις της τελευταίας εικοσαετίας: για πρώτη φορά, οι μικροεπενδυτές δεν αποτελούν απλώς τον «θόρυβο» γύρω από τις κινήσεις των επαγγελματιών, αλλά τον ρυθμό πάνω στον οποίο προσαρμόζονται οι ίδιοι οι θεσμικοί παίκτες. Τα δεδομένα από το options market είναι αποκαλυπτικά. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 διακινήθηκαν πάνω από 3,5 δισ. συμβόλαια, ιστορικό υψηλό, με τον συνολικό όγκο να έχει διπλασιαστεί σε μια πενταετία. Η συμμετοχή των retail επενδυτών αγγίζει πλέον το 55%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, δείχνοντας ότι ο έλεγχος στο πιο σύνθετο κομμάτι της αγοράς έχει αλλάξει χέρια.

Το μοτίβο αυτό δεν περιορίζεται στο derivatives space. Στη διόρθωση της 7ης Νοεμβρίου καταγράφηκε ένα από τα μεγαλύτερα επεισόδια μαζικού «buy-the-dip» της τελευταίας δεκαετίας – και σχεδόν όλο προήλθε από retail flows. Η χρονιά του 2025 δείχνει ότι οι μικροεπενδυτές δεν απλώς παραμένουν ενεργοί· επιβάλλουν τάση, ψυχολογία και ταχύτητα στις κινήσεις της αγοράς, σε μια περίοδο όπου η μεταβλητότητα δεν λειτουργεί ως μόνιμο καθεστώς αλλά ως ευκαιρία.

Μέσα σε αυτή τη δυναμική, κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον συμβαίνει: οι επαγγελματίες επενδυτές αρχίζουν να υιοθετούν συμπεριφορές που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν «λιανικές». Μόνο φέτος, οι θεσμικοί αγόρασαν αμερικανικές μετοχές στο 60% των ημερών όπου ο S&P 500 υποχώρησε πάνω από -1%, επίδοση που ξεπερνά για πρώτη φορά από το 2019 τις 50 ποσοστιαίες μονάδες. Και όμως, ιστορικά, οι επαγγελματίες έγιναν dip buyers μόλις στις 5 από τις τελευταίες 18 χρονιές — ενώ οι ιδιώτες αγοράζουν κάθε εβδομάδα σε κάθε αντίστοιχη πτώση, για έκτο συνεχόμενο έτος. Ακόμη και τα hedge funds παραμένουν πίσω, αφού δεν έχουν φτάσει αυτό το επίπεδο συμμετοχής από το 2019.

Το αποτέλεσμα; Μια παράδοξη αλλά καθόλου τυχαία σύγκλιση: οι θεσμικοί φαίνεται να προσαρμόζονται στον ενισχυμένο παλμό της Main Street. Το παιχνίδι του buy-the-dip δεν είναι πλέον η «παρορμητική» τακτική των μικροεπενδυτών, αλλά μια στρατηγική που υιοθετεί όλο και περισσότερο η επαγγελματική Wall Street. Και κάπως έτσι, το 2025 ίσως μείνει ως η χρονιά όπου η “πλατεία έδειξε τον δρόμο στην λεωφόρο”.

Μέρος του άρθρου γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

November 16, 2025