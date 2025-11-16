Κούβελας-για-Καρυστιανού:-Μου-είπε-ότι-σκεφτόταν-να-κινηθεί-πολιτικά-και-της-μετέφερα-ότι-θα-την-στηρίζαμε

Ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας και καθηγητής της Ιατρικής σχολή του ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας μίλησε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στον StatusFM και τόνισε πως έχει καλή σχέση με την Μαρία Καρυστιανού και συναντήθηκε δύο φορές μαζί της, ενώ του είχε μεταφέρει πως σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά. Όσον αφορά στα λεγόμενα του κ. Καραχάλιου ότι είναι ο σύμβουλός της στη δημιουργία κόμματος, ο ίδιος απάντησε πως «ίσως κάτι δεν κατάλαβε καλά».

Σχετικά με το αν θα κινηθεί πολιτικά η κυρία Καρυστιανού, ο Δημήρης Κούβελας δήλωσε: «Οταν άρχισε να υπάρχει η φήμη ότι θα κάνει κάποιο κόμμα, εγώ την προσέγγισα και της είπα ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι αν κάνει κίνηση να είμαστε μαζί της. Υπό την προϋπόθεση να ξέρω τι ακριβώς θα εκφράσει αυτό το πολιτικό σχήμα γιατί μπορεί να μην συμφωνούμε. Η κυρία Καρυστιανού μου απάντησε ότι θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα. Θέλει μια χώρα με δικαιοσύνη, κάτι που προφανώς θέλουμε όλοι. Θέλει μια χώρα με εθνική ανεξαρτησία. Κάτι που προφανώς θέλουμε όλοι. Αλλά αυτός ο όρος κοινωνική ανεξαρτησία και δικαιοσύνη είναι αμφιλεγόμενος. Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά. Αν θα το ίδρυε η ίδια, αν θα προσχωρούσε, αν θα ζητούσε μια ευρύτερη βοήθεια δεν μου το εξήγησε. Δεν ήμουν μέτοχος των σκέψεων της, της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε», είπε ο κ. Κούβελας και πρόσθεσε:

«Όταν συνάντησα την κυρία Καρυστιανού την παραμονή της ημέρας που θα γινόταν το τελευταίο μεγάλο συλλαλητήριο πρόσφατα το καλοκαίρι, δεν μου είπε καν ότι θα δώσει το παρών. Αφήσαμε να αιωρείται ότι μπορεί να συναντηθούμε όλοι μαζί με κάποια άτομα δικά μου που είναι εξειδικευμένοι σε θέματα για να τη συμβουλεύσουν πολιτικά. Εκείνη δεν μπορούσε γιατί έπρεπε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη και η συνάντηση δεν έγινε ποτέ».

Ο καθηγητής Ιατρικής σχετικά με όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος, δήλωσε: «Ισως παρεξήγησε κάποια πράγματα που του είπα σε μια κουβέντα μας, που δεν ήταν και τίποτα μυστική. Δεν υπάρχουν επαφές με την κυρία Καρυστιανού με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε. Συναντήθηκα δύο φορές μαζί της και τη δεύτερη φορά της είπα επειδή είναι ένας άνθρωπος με λαϊκό έρεισμα, εάν χρειάζεται οτιδήποτε εγώ και όχι μόνος μου, με όλη την Πνοή Δημοκρατίας που έχουμε δημιουργήσει με άλλους ανθρώπους, ανάλογης αντίληψης, θα σταθούμε δίπλα της και θα της παρέχουμε ό,τι χρειάζεται. Έκτοτε με ρώτησε μόνο μέσω SMS εάν γνωρίζω κάποιους ειδικούς στα οικονομικά. Της έδωσα δύο ονόματα και δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί της. Αλλη μια φορά συναντηθήκαμε πριν τις Ευρωεκλογές σε μια μεγάλη παρέα και συζητήσαμε όχι για πολιτική, αλλά για το πώς θα μπορούσε να διεθνοποιηθεί το θέμα των Τεμπών».

Σε ερώτηση για το αν ψεύδεται ο Καραχάλιος, εκείνος απάντησε: «Ο κύριος Καραχάλιος δε λέει ψέματα, αλλά ίσως ερμήνευσε με έναν άλλο τρόπο αυτό που του είπα ότι θα την στηρίξω στις δυνητικά πολιτικές της επιλογές. Δεν ήξερα αν θα κάνει οτιδήποτε και δεν είχα καμία ιδέα ότι ο κύριος Καραχάλιος θα έκανε το ΚΥΜΑ». Όταν η εκ των παρουσιαστών της εκπομπής ανέφερε πως «ο κύριος Καραχάλιος δήλωσε ότι εσείς είστε συνεχώς δίπλα στην κυρία Καρυστιανού και την συμβουλεύετε», ο Δημήρης Κούβελας απάντησε: «Όχι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θεωρώ ότι κατάλαβε κάτι παραπάνω από αυτά που του είπα. Πιστεύω είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφράσει μια επαφή σε συμβουλευτικό ρόλο».

«Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Καρυστιανού επειδή έχει ένα τεράστιο γκέλ στον κόσμο, θα πρέπει αυτό να το κεφαλαιοποιήσει», είπε ο κ. Κούβελας συμπληρώνοντας με νόημα «Όλα είναι πολιτική. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο πλέον είναι πολιτική η κίνηση της. Η «χαροκαμένη μάνα» είναι ένα δυστυχές συμβάν, αλλά δεν σχετίζεται καθόλου με τη λαϊκή προβολή και αυτή τη κίνηση που φαίνεται ότι παρουσιάζει κάθε φορά που εμφανίζεται στον κόσμο. Αυτό είναι καθαρά πολιτικό. Σε εμένα δεν είπε ότι είναι αποφασισμένη να κάνει κάποιο κίνημα ή κόμμα, το σκέφτεται όμως προφανώς».

«Η Καρυστιανού δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Κωνσταντοπούλου, ούτε με κάποιο άλλο από τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα. Βέβαια η πολιτική είναι θέμα συγκυριών. Οταν βρεθούμε μπροστά σε ένα μεγάλο εχθρό, κάποιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να συμμαχήσουν», τόνισε ο Δ. Κούβελας. «Γιατί θεωρεί ότι βρίσκονται σε μια πολιτική σκυταλοδρομία, ότι στην ουσία δεν θέλουν να αντιδράσουν», είπε.

