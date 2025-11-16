Μητσοτάκης-για-Δημήτρη-Σταμάτη:-«Αποχαιρετώ-έναν-πολιτικό-που-τίμησε-τη-Βουλή,-τη-χώρα-του»

«Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη.

«Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.