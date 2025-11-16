Μπέσεντ:-Η-συμφωνία-με-την-Κίνα-για-τις-σπάνιες-γαίες-«ελπίζουμε»-να-ολοκληρωθεί-μέχρι-την-Ημέρα-των-Ευχαριστιών

Μια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας «ελπίζουμε» να ολοκληρωθεί μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Κυριακή.

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά από μια συμφωνία-πλαίσιο που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, στην οποία η Ουάσιγκτον συμφώνησε να μην επιβάλει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές και η Κίνα θα αναστείλει ένα καθεστώς αδειοδότησης εξαγωγών για κρίσιμα ορυκτά σπάνιων γαιών και μαγνήτες.

«Είμαι βέβαιος ότι μετά τη συνάντησή μας στην Κορέα μεταξύ των δύο ηγετών, του Προέδρου Τραμπ, του Προέδρου Σι (Τζινπίνγκ), η Κίνα θα τηρήσει τις συμφωνίες τους», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του Fox News.

Ο Μπέσεντ διέψευσε επίσης ένα πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι Κινέζοι αξιωματούχοι σχεδίαζαν να περιορίσουν την πρόσβαση στις σπάνιες γαίες για αμερικανικές εταιρείες που έχουν δεσμούς με τον στρατό.

- Reuters