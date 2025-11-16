Ν.-Κορέα:-Εγχώριες-επενδύσεις-ανακοίνωσαν-οι-επιχειρηματικοί-κολοσσοί-της-χώρας

Ηρέμησαν οι ανησυχίες για φυγή επενδύσεων προς τις ΗΠΑ, λόγω της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η Samsung Electronics, η Hyundai Motor, καθώς και άλλες μεγάλες Νοτιοκορεατικές εταιρείες παρουσίασαν την Κυριακή σχέδια για εγχώριες επενδύσεις, καθώς η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ προκάλεσε ανησυχίες ότι οι επενδύσεις στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη βιομηχανική παραγωγή στη χώρα.

Η Samsung Electronics θα προσθέσει μια νέα γραμμή παραγωγής τσιπ στο εργοστάσιό της στην πόλη Πιεονγκτέκ της Νότιας Κορέας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση εν μέσω της παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, ως μέρος του επενδυτικού προγράμματος των 450 τρισεκατομμυρίων γουόν (310,79 δισ. δολάρια) που έχει προγραμματίσει η μητρική εταιρεία για τα επόμενα πέντε χρόνια, ανέφερε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Samsung έγινε καθώς ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung, είχε συνάντηση την Κυριακή με τους επιχειρηματικούς ηγέτες της χώρας, μετά την οριστικοποίηση την Παρασκευή μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η οποία περιλάμβανε τη δέσμευση της Νότιας Κορέας να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εγχώριες επενδύσεις μπορεί να συρρικνωθούν καθώς ενισχύονται οι επενδύσεις προς τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Lee στη συνάντηση, ζητώντας από τις εταιρείες να εξετάσουν περισσότερο τις εγχώριες επενδύσεις.

Ο πρόεδρος ζήτησε επίσης από τις εταιρείες να συνεργαστούν με την κυβέρνηση, ώστε να αξιοποιηθεί σωστά το επενδυτικό πακέτο των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό.

«Η Samsung θα αυξήσει τις εγχώριες επενδύσεις, θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους νέους και θα καταβάλει ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για αμοιβαίο όφελος με τις μικρομεσαίες αλλά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της Samsung Electronics, Jay Y. Lee.

Στη συνάντηση, ο Όμιλος Hyundai Motor ανακοίνωσε εγχώριες επενδύσεις ύψους 125,2 τρισεκατομμυρίων γουόν για την περίοδο 2026 έως 2030, ενώ οι ναυπηγικές εταιρείες Hanwha Ocean και HD Hyundai παρουσίασαν επίσης επενδυτικά σχέδια.

Το νέο εργοστάσιο της Samsung, το οποίο θα παράγει τσιπ μνήμης, θα καλύψει τη ζήτηση για παραδοσιακούς και AI servers, δήλωσε ένας εκπρόσωπος. Οι τιμές των ημιαγωγών αυξάνονται, καθώς η παγκόσμια προσπάθεια των κατασκευαστών τσιπ να παράγουν AI chips περιορίζει την προσφορά των τσιπ που απαιτούνται για smartphones, υπολογιστές και servers.

Η Samsung Electronics αυτόν τον μήνα αύξησε τις τιμές ορισμένων τσιπ μνήμης έως και 60% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση των αυξήσεων που μίλησαν στο Reuters.

Η νέα γραμμή παραγωγής, ή εργοστάσιο P5, μέρος του μεγαλύτερου συγκροτήματος παραγωγής τσιπ στον κόσμο, είχε καθυστερήσει από τα τέλη του 2023, καθώς η ζήτηση για τσιπ για smartphones και υπολογιστές μειώθηκε και υπήρξε υπερπροσφορά, σύμφωνα με τις δημόσιες ανακοινώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Samsung C&T.

Η μαζική παραγωγή στο εργοστάσιο P5 θα ξεκινήσει το 2028, δήλωσε η νοτιοκορεατική εταιρεία παραγωγής τσιπ, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει επίσης πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές για να υποστηρίξει τη διευρυμένη λειτουργία του εργοστασίου.

«Καθώς η παγκόσμια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εισέρχεται σε πλήρη ανάπτυξη, η Samsung Electronics αναμένει μεσο-μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης για ημιαγωγούς μνήμης. Για να ανταποκριθεί έγκαιρα στις μεταβολές της αγοράς, η εταιρεία σκοπεύει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων γραμμές παραγωγής», ανέφερε η Samsung Electronics σε ανακοίνωσή της.