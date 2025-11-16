Ν.-Χριστοδουλίδης:-Αύριο-η-ανακοίνωση-Ηνωμένων-Εθνών-για-τη-συνάντηση-με-Ερχιουρμάν

Στη συνάντηση με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, είπε σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αύριο τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) θα προβούν σε ανακοίνωση αναφορικά με τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το μνημόσυνο πεσόντων και θανόντων στελεχών του Κυπριακού Στρατού, και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο Κυπριακό κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όπως και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τους συνάντησης στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι το Κυπριακό είναι ένα εθνικό θέμα, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, τη πιο σημαντική για την πατρίδα μας, και σίγουρα η μεγάλη μας προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής, για επανένωση, δεν μπορεί να εξαντλείται ή να χαρακτηρίζεται από δημόσιες δηλώσεις. Επαναλαμβάνω, άκουσα πολύ προσεκτικά τι έχει λεχθεί.

Αύριο, τα ΗΕ θα προχωρήσουν σε ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση που θα έχω με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μια πρώτη συνάντηση, την οποία θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική, γιατί στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσουν αρκετά, ειδικότερα σε σχέση με το πώς προχωρούμε, με έναν και μοναδικό στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Άρα, να μου επιτρέψετε ως ένδειξη και της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας, με την οποία προσεγγίζουμε αυτήν τη μεγάλη εθνική υπόθεση, να μη σχολιάσω δημόσια τα όσα έχουν λεχθεί. Υπάρχουν πολλές αναφορές που μπορώ να τις σχολιάσω. Επικεντρώνομαι στην ουσία, επικεντρώνομαι στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και εκεί, θεωρώ, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά».

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά Erhürman σε σχέση με προϋποθέσεις που θέτει για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε: «Έχω απαντήσεις για όλα τα θέματα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ως ένδειξη σοβαρότητας, με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα, δεν θα κάνω δημόσια διαπραγμάτευση. Αν πραγματικά ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και η Τουρκία επιθυμούν επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, τότε θα υπάρξει πρόοδος. Αν επιθυμούν με οποιονδήποτε τρόπο ή αν έχουν άλλους στόχους, σίγουρα δεν θα είναι θετικές οι εξελίξεις. Αλλά, επαναλαμβάνω, εμείς πρωτίστως, και είναι υποχρέωσή μας, είναι η δική μας πατρίδα υπό κατοχή, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, οφείλουμε να δείχνουμε αυτή τη σοβαρότητα μέσα από τις καθημερινές μας κινήσεις και αυτό πράττουμε. Και σίγουρα δεν θα λυθεί το Κυπριακό μέσα από δημόσια διαπραγμάτευση, να απαντήσω σήμερα στον κ. Erdoğan ή στον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και να υπάρξει αυτή η συνέχεια. Επαναλαμβάνω, αύριο τα ΗΕ θα κάνουν ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση, για το πότε θα πραγματοποιηθεί, και εκεί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα».

Σε ερώτηση αν υπάρχει νέα διάσταση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με σύνδεσής του με το έργο του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Η σύνδεση Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο φέρνει κοντά και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), και σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο του IMEC, συγκεκριμένα έργα σίγουρα θα βοηθήσουν στην υλοποίησή του. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση και πολλές άλλες δράσεις που γίνονται, πολλές άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν μάλιστα και από πλευράς ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Και δεν μιλάμε για διακηρύξεις ή στόχους, μιλάμε για συγκεκριμένα έργα που θα ενισχύουν την προοπτική του IMEC, αλλά την ίδια στιγμή θα αποδεικνύουν και στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό προσπαθούμε να πετύχουμε –και χαίρομαι για τα αποτελέσματα– το πραγματικό, ουσιαστικό ενδιαφέρον της ΕΕ για την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Ερωτηθείς για το θέμα του ανασχηματισμού και το τι λέγεται για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Δεν επηρεάζομαι. Όταν λάβω οποιεσδήποτε αποφάσεις θα τις ανακοινώσω. Βλέπω το τι γράφεται, για το τι θεωρούν κάποιοι, είναι δικαίωμά τους, είναι απόλυτα σεβαστό, δεν έχω κάτι να πω».

