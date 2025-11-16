Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας – Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones

Επίσκεψη-εξπρές στην Αθήνα, διάρκειας έξι ωρών (έφτασε λίγο πριν τις 12:30 και αναχώρησε περί τις 18:30) πραγματοποίησε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφησαν, υπό την «σκέπη» των ΗΠΑ, σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία -πράγμα που έκαναν, άλλωστε, και οι κ.κ. Κώστας Τασούλας και Νικήτας Κακλαμάνης, με τους οποίους επίσης συναντήθηκε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας, που θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη και διαρκή ειρήνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ακόμη για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διαδικασία με διακυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και από τη σημερινή συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη Naftogaz.

Συζητήθηκε ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και η διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία.

Κοινή δήλωση 7 σημείων

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έκαναν την εξής κοινή δήλωση:

«Την 16η Νοεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την ισχυρή και διαχρονική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία εδράζεται στους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ελλάδας, καθώς και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της κυριαρχίας, της διεθνούς δικαιοταξίας και του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και στην κοινή πεποίθηση ότι τα σύνορα των κρατών δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της ένοπλης ρωσικής επίθεσης και την υπέρβαση των λοιπών συνεχιζόμενων προκλήσεων για την περιφερειακή σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, της προστασίας κρίσιμων υποδομών και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τα μέρη συμφώνησαν επί των εξής:

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας -οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

3. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

4. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

5. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

6. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

7. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του για το σθένος του ουκρανικού λαού και την εκτίμησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την Ελλάδα για τη συνεπή υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας και για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική, πολιτική και αμυντική συνδρομή».

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι

Κατά τις κοινές τους δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων που πλήττουν και μη στρατιωτικές υποδομές, προκαλώντας θύματα ανάμεσα σε αμάχους. Τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας συμπορεύτηκε με τον αμυνόμενο έναντι μιας αιματηρής επιχείρησης, που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας. Όπως σημείωσε, η στήριξη της Ελλάδας αποτελεί στάση αρχής η οποία πηγάζει από τον σεβασμό στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στην πεποίθηση ότι η χρήση ένοπλης βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο, εξηγώντας ότι κάθε παράνομο τετελεσμένο θα βρίσκει την Αθήνα στην αντίθετη πλευρά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη χώρα μας, καθώς παραμένει ανοιχτή η «πληγή της Κύπρου» επί 51 χρόνια.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την άνευ όρων κατάπαυση των πράξεων βίας και ταυτόχρονα επιδιώκει τη δικαίωση του αγώνα της Ουκρανίας για μια δίκαιη ειρήνη, ενώ ενισχύει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, τη γενναία αντίσταση του ουκρανικού λαού σε όλα τα διεθνή Φόρα, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Απευθυνόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έχει στην Αθήνα έναν σταθερό σύμμαχο, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας παρά το οικονομικό κόστος και στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, μια διαδικασία στην οποία δηλώνει έτοιμη να συνδράμει περαιτέρω.

Αναφέρθηκε επίσης στη νέα κρίσιμη πτυχή των διμερών σχέσεων, την ενεργειακή συνεργασία, με επίκεντρο τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο και τον άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού, που προσφέρουν στην Ουκρανία πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας και καθιστούν την Ελλάδα κόμβο τροφοδοσίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κομβικές για την ενεργειακή σταθερότητα της περιοχής. Τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι αυτές οι εξελίξεις συμβάλλουν καθοριστικά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την Αλεξανδρούπολη να λειτουργεί ως σημείο «κλειδί» και για τη μεταφορά συμμαχικής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας και ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής συμμετοχής στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Υπογράμμισε ότι οι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία για να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση υποδομών, στην ψηφιοποίηση της υγείας και στην προστασία πολιτιστικών μνημείων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ιστορική σχέση της Ελλάδας με την Οδησσό.

Ο πρωθυπουργός εξήρε την ανθεκτικότητα και τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού, ο οποίος πολεμά σχεδόν τέσσερα χρόνια για την ελευθερία του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Κλείνοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άριστο επίπεδο συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας την προοπτική μιας αμοιβαίας πολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής σύμπλευσης.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη στην εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες για την προμήθεια αερίου, επισημαίνοντας ότι οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας του γίνονται καθημερινά στόχος ρωσικών και κορεατικών πυραύλων και drones. Ανέφερε ότι οι προμήθειες αερίου ξεκινούν τον Ιανουάριο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και ταχείες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στην υλοποίηση του σχεδίου μέσω της Ελλάδας.

Ο κ. Ζελένσκι ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την κατάσταση στο μέτωπο και τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η συνέχιση της πίεσης προς τη Ρωσία είναι κρίσιμη. Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη στις σχετικές κυρώσεις της ΕΕ και για την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα στον επαναπατρισμό απαχθέντων παιδιών και αιχμαλώτων πολέμου.

Εξέφρασε, δε, τη βούληση να παραδώσει όλα τα ονόματα των αιχμαλώτων και ζήτησε τη συνδρομή της Ελλάδας για τον επαναπατρισμό τους. Ακόμη, ευχαρίστησε για τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και σημείωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο» τόνισε, αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες των δύο χωρών, για να προσθέσει: «Έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy στο Μέγαρο Μαξίμου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Volodymyr, με χαρά σας υποδέχομαι και πάλι στην Αθήνα. Θέλω εξαρχής να εκφράσω τον βαθύ αποτροπιασμό μου για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές, με θύματα αμάχους.

Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μία αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετείχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας, μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο.

Πρόκειται για μία στάση αρχής, η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο Διεθνές Δίκαιο, συνεπής όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας για σκοπούς επιθετικούς δεν μπορεί να είναι ανεκτή.

Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα έθνος, καθώς και για το δικό μας μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής, 51 χρόνια μετά, μέχρι και σήμερα, του βορρά της Μεγαλονήσου.

Είναι επόμενο, λοιπόν, να είμαστε υπέρ της άνευ όρων κατάπαυσης των εχθροπραξιών και φυσικό να ζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη. Και συνεχίζουμε να ενισχύουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας, να τον στηρίζουμε σε όλα τα fora, όπως και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, βεβαίως, στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Να είστε βέβαιος, κ. Πρόεδρε, αγαπητέ Volodymyr, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε, άλλωστε, αποδείξει, εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμελητέο οικονομικό τους κόστος, ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μία σύνθετη και απαιτητική διαδικασία στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε.

Αγαπητέ Volodymyr, οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν επίσης, τώρα, μία νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας, ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από τον νότο προς τον βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού.

Έτσι, η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Είναι μία καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια, όχι μόνο της δικής μας αλλά και της δικής σας περιοχής. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό, μετά από πολύ συστηματική δουλειά της Ελληνικής Κυβέρνησης, και γίνεται εφικτό χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας.

Κυρίως αυτές που συνάφθηκαν στη Αθήνα, στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής υπουργικής συνάντησης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας πια ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή Αλλά και από τη δήλωση πρόθεσης για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου που υπέγραψαν πριν από λίγο, παρουσία μας, η ΔΕΠΑ και η NAFTOGAZ, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. Και αυτή, βέβαια, η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδας για την εξασφάλιση και τροφοδοσία αμερικανικού φυσικού αερίου.

Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση -επαναλαμβάνω, άμεση- ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία.

Η Ελλάδα έτσι, για να το πω με πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας.

Αναμφίβολα, όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται «μεταμφιεσμένο» στην ήπειρό μας.

Με τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις περιφερειακές πρωτοβουλίες με αυτόν τον στόχο, έχοντας ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη, το σημείο-κλειδί από το οποίο, εξάλλου, περνά ήδη συμμαχική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Με τον Πρόεδρο Zelenskyy συζητήσαμε επίσης τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας μας.

Και μία από τις πιο σημαντικές αφορά τη συνδρομή μας στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας, ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου.

Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης, της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων.

Ας μου επιτραπεί, μάλιστα, να επαναλάβω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για την Οδησσό -την έχω επισκεφτεί εξάλλου, αγαπητέ Volodymyr, δύο φορές-, είναι μία πόλη-σύμβολο, με ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα και μία πόλη-έμπνευση των Ουκρανών, είναι μία πόλη-γέφυρα ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα, την Κεντρική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, αλλά είναι και μία πόλη-νήμα η οποία ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία.

Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική συνέχεια της ιστορίας η οποία συνέδεσε τους λαούς μας στο πέρασμα του χρόνου. Έλληνες έζησαν επί αιώνες στις ακτές του Ευξείνου Πόντου, πρόκοψαν και προσέφεραν εκεί. Οι σχέσεις μας, συνεπώς, έχουν πολύ ισχυρές ρίζες. Σήμερα ενισχύονται και εξελίσσονται και βέβαια θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο αφού κλείσει το παρόν κεφάλαιο.

Αγαπητέ Volodymyr, οι γυναίκες και οι άντρες της Ουκρανίας πολεμούν εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια με απαράμιλλη γενναιότητα για την ελευθερία τους, κερδίζοντας καθημερινά τον σεβασμό και τον θαυμασμό μας, δίνοντας μαθήματα γενναιότητας και ανθεκτικότητας και εμπνέοντας κάθε δημοκρατικό πολίτη από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. Ας ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και θα εξακολουθεί να είναι μαζί τους.

Κλείνω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, που σήμερα επιβεβαιώσαμε στην προοπτική μιας αμοιβαίας σύμπλευσης, πολιτικής, οικονομικής και -ιδιαίτερα σημαντικής- ενεργειακής.

Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση. Και πάλι, καλώς όρισες στην Αθήνα.

Η ενεργειακή συμφωνία

Της συνάντησης του κ. Ζελένσκι με τον κ. Μητσοτάκη προηγήθηκε η υπογραφή της δήλωσης προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Όπως σημειώνεται, η συμφωνία αυτή αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συνάντηση με Τασούλα και όσα ειπώθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες

Προηγουμένως, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, κ. Κώστα Τασούλα, με τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους πίσω από κλειστές πόρτες να παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πηγές από την Προεδρία, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου, καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρ’ όλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια».

«Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες» απάντησε ο Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης ειπώθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στον κ. Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε παραδείγματα.

Η συνάντηση Ζελένσκι με Κακλαμάνη

Μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία και τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στη Βουλή, όπου συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη. «Η Ελλάδα είναι απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, προσφωνώντας τον Ουκρανό πρόεδρο.

Επισήμανε ακόμη ότι, αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η στάση της και στην περίπτωση της Ουκρανίας θα ήταν διαφορετική.

«Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας, ετάχθη στο πλευρό σας» ανέφερε αρχικά ο κ. Κακλαμάνης, προσθέτοντας: «Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος είναι κάτι που ακούσατε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον πρωθυπουργό, ότι πενήντα χρόνια πριν εμείς, ως ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο με εσάς στην Κύπρο».

«Προσωπικά πιστεύω ότι, εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας» υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής. «Η Βουλή των Ελλήνων εύχεται η ειρήνη σύντομα να έρθει στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μία ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου» κατέληξε, καθιστώντας σαφές πως «η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη δική σας Βουλή μέσω των ομάδων φιλίας που υπάρχουν για οποιοδήποτε θέμα».

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στον κ. Κακλαμάνη, δήλωσε: «Ευχαριστώ εσάς, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή την βάρβαρη αιματηρή εισβολή. Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη, ήταν και ανθρωπιστική στήριξη ήταν και στρατιωτική στήριξη, αλλά σήμερα μας ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Είναι δρόμος της ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας και ευχαριστώ την Ελληνική Δημοκρατία. Είμαι ευγνώμων για αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχεται η Ουκρανία από την Ελλάδα».

«Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία. Είναι και η στήριξη της πλατφόρμας της Κριμαίας είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία. Η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας. Αλλά όλα αυτά βασίζονται, είμαι πεπεισμένος, στην βασική στήριξη, η οποία είναι ο λαός. Ο ένας λαός στηρίζει τον άλλον λαό, οι άνθρωποι. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη συμβολή της Ελλάδας, όταν μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός, έδωσε καταφύγιο στους πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και είμαστε πάντα ευγνώμονες. Και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την στήριξη, επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία και ευχαριστώ επίσης για τη μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα» κατέληξε ο κ. Ζελένσκι.

Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε και την ουκρανική πρεσβεία για συνομιλίες, ενώ εκεί βρέθηκε και η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.