Οι προϋπολογισμοί στο μικροσκόπιο των ΥΠΟΙΚ της ΕΕ – Οι αστερίσκοι για την Ελλάδα

Τους πολλούς αστερίσκους που έβαλε το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στους πολυετείς προϋπολογισμούς των 27 κρατών – μελών κλήθηκαν να εξετάσουν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στο Ecofin που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που πέρασε.

Από την «κρίση» του συμβουλευτικού οργάνου για της Κομισιόν για τα δημοσιονομικά και το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν γλιτώνει και το ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο όπως αναφέρεται υιοθετεί ιδιαίτερα φιλόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, οι οποίες αν δεν επιβεβαιωθούν μπορεί να εκτροχιάσουν την δημοσιονομική πορεία για την οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (European Fiscal Board) για το 2025 οι εκτιμήσεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Σχεδίου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το διάστημα 2025-2028 είναι σημαντικά πιο αισιόδοξες από αυτές που αξιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κατευθυντήριες οδηγίες της.

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να μην πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι ακόμη και αν τηρηθεί η πορεία αύξησης των δαπανών που έχει συμφωνηθεί για τη χώρα μας. Δεν αποκλείεται, αναφέρει το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, να χρειαστούν επιπλέον μέτρα για να επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πανευρωπαϊκά «καμπανάκια»

Πάντως, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου χτυπάει πολλά καμπανάκια για την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ που όπως αναφέρει έγινε βιαστικά και με περιορισμένη διαφάνεια.

«Η εφαρμογή του αναθεωρημένου δημοσιονομικού πλαισίου έγινε σε πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα… Η Κομισιόν δεν δημοσίευσε ξεχωριστές εκθέσεις για κάθε κράτος-μέλος… Υπό το νέο πλαίσιο οι κατευθυντήριες οδηγίες της Κομισιόν παραμένουν μυστικές μέχρι να παρουσιάσει το κάθε κράτος το δημοσιονομικό του σχέδιο. Αυτή η προσέγγιση αφήνει στο σκοτάδι τους ανεξάρτητους δημοσιονομικούς οργανισμούς».

«Οι προετοιμασίες των Μακροπρόθεσμων Δημοσιονομικών – Διαρθρωτικών Σχεδίων περιλαμβάνει μια σειρά από διμερείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και της Κομισιόν. Και για αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του πως η διαδικασία αυτή υποσκάπτει τη πολυμερή φύση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ με επιπτώσεις στη διαφάνεια του νέου πλαισίου».

Αυτά είναι μόνο μερικά χαρακτηριστικά σημεία της έκθεσης.

Στην ατζέντα οι δασμοί και οι φόροι στην ενέργεια

Εκτός από την έκθεση στην ατζέντα του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ περιλαμβάνεται η απαλοιφή του ορίου των 150 ευρώ για τη μη εφαρμογή δασμών στα αγαθά κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ αλλά και οι νέοι φόροι για την ενέργεια. Ακόμη πρόκειται να εξεταστούν και οι προτάσεις αναθεώρησης μιας σειράς εθνικών σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.