Ο-εφιάλτης-του-νευροτοξικού-Νοβιτσόκ:-Ο-Σεργκέι-και-η-Γιούλια-Σκριπάλ-αποκαλύπτουν-τις-στιγμές-τρόμου-όταν-δηλητηριάστηκαν

Για πρώτη φορά, ο Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια περιγράφουν με λεπτομέρειες τον τρόμο που έζησαν στις 4 Μαρτίου 2018, όταν έγιναν στόχος χημικής επίθεσης με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ στο Σάλσμπερι. Οι δύο τους δηλητηριάστηκαν καθώς Ρώσοι πράκτορες είχαν ψεκάσει το πόμολο της εξώπορτας του σπιτιού τους. Πατέρας και κόρη έπεσαν σε κώμα για τρεις εβδομάδες και χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αναρρώσουν και να επανέλθουν. Έκτοτε ζουν σε άγνωστη τοποθεσία υπό αυστηρή προστασία.

Τα πρώτα συμπτώματα στο εστιατόριο

Οι καταθέσεις τους παρουσιάστηκαν στην επίσημη έρευνα για την υπόθεση και αποκαλύπτουν ότι όλα ξεκίνησαν την ώρα που έτρωγαν σε εστιατόριο στο κέντρο του Σάλσμπερι της Βρετανίας όπου είχαν καταφύγει για να προστατευτούν. Η Γιούλια Σκριπάλ, που είχε φτάσει στη Βρετανία την προηγουμένη, θυμάται ότι αρχικά βρήκαν «αστείο» το τρέμουλο στα μάτια τους. Μέσα σε λίγα λεπτά όμως η κατάσταση ξέφυγε.

Καθώς απομακρύνονταν από το εστιατόριο, η Γιούλια ένιωθε πως «όλα στον δρόμο κουνιούνταν απότομα», αναγκάζοντάς την να κρατά το χέρι του πατέρα της για να μπορεί να περπατήσει.

Παραισθήσεις, εμετοί και κατάρρευση

Στη διαδρομή προς το πάρκινγκ όπου είχαν αφήσει το αυτοκίνητο, αναγκάστηκαν να καθίσουν σε παγκάκι. Εκεί η Γιούλια άρχισε να παρατηρεί αλλοιωμένα χρώματα και να έχει έντονες οπτικές παραισθήσεις. «Τα πάντα ήταν θολά και άλλαζαν σε ροζ, κόκκινο, μπλε… σαν να είχα πάρει LSD», κατέθεσε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της και πιστεύει ότι θα είχε πνιγεί στον εμετό της αν δεν επενέβαιναν περαστικοί που κάλεσαν ασθενοφόρο. Ο Σέργκεϊ Σκριπάλ, από την πλευρά του, θυμάται να βλέπει «Άραβες άνδρες και γυναίκες» που γνώριζε ότι δεν υπήρχαν. «Προσπάθησα να χτυπήσω έναν από αυτούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ξύπνημα μετά από 21 ημέρες

Ο 74χρονος πρώην συνταγματάρχης της GRU περιγράφει πως όταν βγήκε από το κώμα νόμιζε ότι είχε περάσει μόνο μια ημέρα. Στην πραγματικότητα είχαν περάσει τρεις εβδομάδες. Η υπόθεση κινητοποίησε άμεσα την αντιτρομοκρατική, με τη συμμετοχή 180 στρατιωτικών ειδικών σε χημικά όπλα και απολύμανση.

Ο τραγικός θάνατος της Dawn Sturgess

Η επίσημη έρευνα που διεξάγεται στη Βρετανία για την υπόθεση του Νοβιτσόλ φέρει το όνομα της 44χρονης Ντον Στέρτζες, η οποία ήταν το μοναδικό θύμα που έχασε τη ζωή του εξαιτίας της δηλητηρίασης. Η Στέρτζες πέθανε επειδή ήρθε τυχαία σε επαφή με τον ίδιο νευροτοξικό παράγοντα που είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση εναντίον των Σκριπάλ.

Λίγους μήνες μετά το περιστατικό στο Σάλσμπερι, η Στέρτζες και ο σύντροφός της βρήκαν ένα μικρό μπουκάλι που έμοιαζε με άρωμα. Αγνοώντας ότι το μπουκάλι είχε χρησιμοποιηθεί από τους δράστες για να μεταφέρουν τον Νόβιτσοκ, εκείνη ψέκασε το περιεχόμενο πάνω της, πιστεύοντας ότι πρόκειται για καλλυντικό προϊόν. Στην πραγματικότητα όμως περιείχε υπολείμματα του εξαιρετικά επικίνδυνου νευροτοξικού παράγοντα.

Η Στέρτζες εκτέθηκε σε θανατηφόρα δόση και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τρεις εβδομάδες αργότερα. Λόγω της τραγικής της κατάληξης, η δικαστική και κρατική έρευνα που εξετάζει όλη την υπόθεση του Νόβιτσοκ – από την επίθεση στους Σκριπάλ μέχρι τις ευθύνες των δραστών – ονομάστηκε «Έρευνα Dawn Sturgess».

Ποιοι ήταν οι δράστες

Οι αρχές θεωρούν ότι το δηλητήριο τοποθετήθηκε από δύο άνδρες που μπήκαν στη Βρετανία με τα ψεύτικα ονόματα Αλεξάντερ Πετρόφ και Ρούσλαν Μποζίροφ. Αργότερα ταυτοποιήθηκαν ως οι Ρώσοι πράκτορες Ιβάν Γερμάκοφ και Αλεξέι Λεξέγεφ.

Οι ίδιοι είχαν κάνει ειρωνικά σχόλια όταν ισχυρίστηκαν ότι ταξίδεψαν στο Σάλσμπερι για να δουν το «διάσημο κωδωνοστάσιο των 123 μέτρων» του καθεδρικού ναού. Επιπλέον, η βρετανική κυβέρνηση τους κατηγορεί ότι είχαν χακάρει τα - της Γιούλια Σκριπάλ από το 2013 μέσω του κακόβουλου λογισμικού X-Agent. Οι δύο άνδρες βρίσκονται και στη λίστα «most wanted» του FBI για παρεμβάσεις στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Ο δικαστής λόρδος Hughes διέταξε να μην εμφανιστούν οι Σκριπάλ ούτε δια ζώσης ούτε εξ αποστάσεως, ώστε να προστατευτεί πλήρως η τοποθεσία τους. Η τελική έκθεση της έρευνας αναμένεται τον επόμενο μήνα.