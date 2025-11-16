ΠΑΣΟΚ: Νέες αιχμές από Γερουλάνο για τη λειτουργία του – Δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας, να γίνει σε άμεσο χρόνο το συνέδριο

Αιχμές εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ αφήνει ο Παύλος Γερουλάνος τονίζοντας ότι χρειάζεται μια «έκρηξη δημοκρατίας» στο κόμμα και υπονοώντας ότι βασικός σταθμός σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να είναι το Συνέδριο.

Ο κ. Γερουλάνος που έχει επισημάνει με εμφατικό λόγο ότι, αν η «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ παραμείνει κολλημένη στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα πρέπει να συζητήσουν αναλυτικά για την στρατηγική του κόμματος προς τις εκλογές, επανέρχεται υποστηρίζοντας επί της ουσίας ότι το Συνέδριο πρέπει να γίνει σε άμεσο χρόνο. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι μια καλή ημερομηνία για την έναρξη του Συνεδρίου είναι στις 21 Μαρτίου, ωστόσο δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις.

«Αυτή την ώρα ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση», είπε χθες μιλώντας στο Action24 και πρόσθεσε ότι «ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό -δεν μου αρέσει πολύ ο όρος- στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας». «Όχι», είπε χαρακτηριστικά απαντώντας στην ερώτηση αν στο ΠΑΣΟΚ συντελείται μια έκρηξη δημοκρατίας, δηλαδή μια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του κόμματος, με συχνές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.

«Κάναμε μια πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο και εκεί τοποθετήθηκαν όλα τα στελέχη με πολύ εποικοδομητικό τρόπο για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι στη λειτουργία του κόμματος», εκτίμησε αναφερόμενος στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Συχνότερες συνεδριάσεις των οργάνων έχουν ζητήσει επίσης ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, που μίλησαν χθες σε εκδήλωση για τον τουρισμό- που οργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση, επικεφαλής του οποίου είναι η πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε. Ο κ. Δούκας έχει προτείνει ανοιχτό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις – και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον γίνει – δηλώνοντας ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση και έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης να υπάρξει ψηφοφορία στο Συνέδριο με το αίτημα για ένα καθαρό «όχι» στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις τάσσεται και ο κ. Γερουλάνος, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου διαφωνεί με την πρόταση να υπάρξει ψηφοφορία στο Συνέδριο με το αίτημα Δούκα για το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι αποφάσεις δεν μπορεί να ληφθούν χωρίς την καταγραφή των εκλογικών συσχετισμών. Ως προς την οργανωτική διάσταση της προετοιμασίας του Συνεδρίου αναμένεται σήμερα και η πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας, όπου θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για την ημερομηνία της κορυφαίας διαδικασίας.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τη «βελόνα» στα γκάλοπ και πιστεύουν ότι στη διαπίστωση Γερουλάνου αποτυπώνεται η πραγματικότητα των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.

«Αγκάθι» σε αυτό το πλάνο θεωρείται και ο χειρισμός από το ΠΑΣΟΚ ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος προσβλέπει επίσης στην στήριξη δυνάμεων από τον κεντροαριστερό και κεντρώο χώρο. «Το επόμενο βασικό δίλημμα των εκλογών θα είναι αν θα έχουμε μια νέα περίοδο για τη χώρα ή αν θα έχουμε μια από τα ίδια. Και μια από τα ίδια σημαίνει αν θα έχουμε πρόσωπα τα οποία έχουν μια διαδρομή αλλά έχουν κριθεί και έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλούς ρόλους. Δεν χρειάζεται η χώρα μια από τα ίδια, χρειάζεται ένα άλμα προς τα εμπρός, μια φυγή προς το μέλλον με σύγχρονες πολιτικές και βέβαια δεν νομίζω ότι ωφελεί τη χώρα ο πολιτικός διάλογος να γίνεται με βάση τις αναγνώσεις του παρελθόντος», δηλώνει για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και συμπληρώνει: «Νομίζω ότι όλο αυτό το πισωγύρισμα δεν βοηθάει τη χώρα γιατί είναι πολιτικές που κρίθηκαν και ζυγίστηκαν…».

Σε αυτή τη φάση η Χαριλάου Τρικούπη δίνει βάρος στην ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος και στην ενδυνάμωση της σχέσης της με τον αγροτικό κόσμο. «Χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα “σβήσει”. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις. Οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά, τα οφειλόμενα έφτασαν στο ένα δισεκατομμύριο», λέει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο το χθεσινό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, όπου σημείωσε επίσης ότι: «Και δε φτάνει μόνο αυτό: Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%. Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και όλα αυτά είναι με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε. Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας.Γι’ αυτό, ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα.»