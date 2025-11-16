Ρεν-(ΕΚΤ):-Πρέπει-να-ληφθεί-υπόψη-ο-κίνδυνος-επιβράδυνσης-του-πληθωρισμού

Σύμφωνα με τον Φιλανδό κεντρικό τραπεζίτη, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο κίνδυνος ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη να πέσει κάτω από το στόχο του 2%.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Όλι Ρεν, δήλωσε ότι ο κίνδυνος επιβράδυνσης του πληθωρισμού δεν πρέπει να παραβλέπεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της Helsingin Sanomat.

Μιλώντας στη φινλανδική εφημερίδα, ο Ρεν είπε ότι «οι χαμηλές τιμές ενέργειας, το ισχυρότερο ευρώ και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μισθών και υπηρεσιών ενέχουν τον κίνδυνο να επιβραδυνθεί ο συνολικός πληθωρισμός υπερβολικά σε σχέση με τον στόχο μας του 2%».

«Αυτός ο κίνδυνος δεν πρέπει να υποτιμηθεί», είπε ο Ρεν, όταν ρωτήθηκε αν η ΕΚΤ θα μπορούσε να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι υπάρχουν και ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% που θέτει η κεντρική τράπεζα, οικονομολόγοι και επενδυτές δεν αναμένουν άμεσες αλλαγές στο επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο έχει μειωθεί οκτώ φορές σε αυτόν τον κύκλο, στο 2% από 4%.

Η οικονομία της ευρωζώνης έχει δείξει ανθεκτικότητα, καθώς οι δασμολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ανατρέψει το παγκόσμιο εμπόριο. Η ανάπτυξη στην περιοχή του ενιαίου νομίσματος είναι «αργή αλλά επίμονη», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας στην Helsingin Sanomat.

Ο Ρεν προειδοποίησε επίσης ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι «ξεκάθαρα εκτεθειμένες σε διορθωτικό κίνδυνο», υπογραμμίζοντας τη σημασία των κεφαλαιακών αποθεμάτων των τραπεζών.

«Οι τιμές των μετοχών είναι σχετικά υψηλές λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, σε σχέση με τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία και τα εταιρικά κέρδη», είπε. «Αυτό απαιτεί προσοχή».

Ο Ρεν είναι υποψήφιος για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, με τη στήριξη της Φινλανδής υπουργού Οικονομικών, Ρίικα Πούρα. Η Κροατία είναι έτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητα του Μπόρις Βούιτσιτς για τη θέση, σύμφωνα με δημοσίευμα του - την Πέμπτη, ενώ η Λετονία έχει δηλώσει ότι θα προτείνει επίσης έναν υποψήφιο για το εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο, χωρίς να επιβεβαιώσει αν θα είναι ο επικεφαλής της κεντρικής της τράπεζας, Μάρτινς Κάζακς.

Φωτογραφία @AP