Στις 13:45 η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι – Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα συναντηθεί στις 13:00 με τον Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ενέργεια παραμένει το κεντρικό θέμα των συζητήσεων σε αυτές τις συναντήσεις. Ο κάθετος διάδρομος, δηλαδή η μεταφορά φυσικού αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία, αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάπειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του συγκεκριμένου αγωγού. Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι δεν παραλείπει σε κάθε συνάντηση να θέτει το ζήτημα της ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας, ωστόσο, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές η κυβέρνηση, δεν είναι εφικτό η Ελλάδα να προσφέρει αμυντικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την ίδια της την άμυνα.

«Σήμερα υπογράφεται συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία»

Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «σήμερα που έρχεται ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο ίδιος το είπε, οπότε δεν έχω λόγο να το κρύψω, θα υπογραφεί και άλλη συμφωνία, μεταξύ ελληνικών εταιρειών και της Ουκρανίας, προκειμένου αέριο να μεταφέρεται από την Ελλάδα προς την Ουκρανία».

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα για να καλύψει τις χειμερινές της ανάγκες, δήλωσε την Κυριακή και ο Ουκρανός πρόεδρος, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ για να αντισταθμίσει τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Σήμερα, έχουμε ήδη προετοιμάσει μια συμφωνία με την Ελλάδα για το φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια άλλη οδό εφοδιασμού με φυσικό αέριο, προκειμένου να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι εισαγωγές για το χειμώνα», δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Telegram.

«Έχουμε ήδη συνάψει συμφωνίες για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών φυσικού αερίου και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισ. ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις απώλειες στην ουκρανική παραγωγή που προκλήθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις».

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι- Σε ποιες περιοχές θα ισχύσει το μέτρο

Aπαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις περιοχές της Φιλοθέης και του Χαλανδρίου, θα ισχύσει σήμερα, λόγω της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε από τις 6:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 22:00 το βράδυ σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε χθες: «Με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00 έως 22:00, ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, στις εξής περιοχές που οριοθετούνται από τα παρακάτω σημεία»:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλατεία Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης–Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία, καθώς η πραγματοποίηση συναθροίσεων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα απειλείται σημαντική διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στις ανωτέρω περιοχές.

Σημειώνεται τέλος, ότι αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

