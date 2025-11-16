Συμφωνία ΔΕΠΑ – Naftogaz: Αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας

Σημαντικό βήμα για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ουκρανικής Naftogaz.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τον Μάρτιο του 2026.

Η συμφωνία αυτή, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συνιστά κρίσιμη συνεισφορά στην ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της περιοχής, ενισχύοντας την τροφοδοσία της Ουκρανίας σε μια εξαιρετικά απαιτητική περίοδο λόγω του χειμώνα και των συνεχιζόμενων επιθέσεων στις ενεργειακές της υποδομές.

Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις κρίσιμες ενεργειακές της υποδομές, διασφαλίζει σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι υπουργοί Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.