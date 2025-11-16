Συνάντηση Ζελένσκι – Τασούλα: «Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα»

Υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, που όπως σημειώνεται, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη διαρκή στήριξη της Ελλάδας», δήλωσε μεταξύ άλλων στον Ζελένσκι ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή τους. Θα ακολουθήσουν αργότερα δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Πριν από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Επίσης, ευχαρίστησε και τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε».

Ο κ. Τασούλας, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζοντας τον αγώνα της για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας, της ελευθερίας και της ειρήνης.

