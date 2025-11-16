Συνάντηση-Κακλαμάνη-Ζελένσκι:-«Η-ελληνική-Βουλή-έχει-κάνει-πολλά-για-εμάς»-τόνισε-ο-Ουκρανός-πρόεδρος

“Κύριε πρόεδρε προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες αιτίες, αλλά ίσως ο κ. Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα” τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδεχόμενος στο γραφείο του τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Κακλαμάνης, αφού δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Βουλή των Ελλήνων τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στην συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την απαρτίζουν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, ευχήθηκε “ειρήνη” σύντομα στην Ουκρανία. Προσέθεσε ωστόσο ότι για να είναι μια ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

“Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων, υποδέχεται με χαρά τον πρόεδρο της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά και η Βουλή των Ελλήνων στην συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας, ετάχθη στο πλευρό σας. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος οφείλεται σε κάτι που ακούσατε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον πρωθυπουργό, ότι 50 χρόνια πριν εμείς ως Ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο πρόβλημα με εσάς στην Κύπρο. Κύριε πρόεδρε προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες αιτίες, αλλά ίσως ο κ. Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Η Βουλή των Ελλήνων, εύχεται η ειρήνη σύντομα στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μια ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη δική σας Βουλή, μέσω των Ομάδων Φιλίας, που υπάρχουν, για οποιοδήποτε θέμα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον αγωνιζόμενο λαό της Ουκρανίας” δήλωσε ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό Πρόεδρο, λίγο πριν οι δύο άνδρες έχουν κατ΄ ίδιαν συνάντηση στο γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον ελληνικό λαό και την ελληνική Βουλή και δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για “την πολλών ειδών στήριξη της Ελλάδας” στον λαό της Ουκρανίας, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε “στον καινούργιο δρόμο, αυτόν της ενεργειακής ασφάλειας” που ανοίγει η Ελλάδα, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του. Επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ευχαρίστησε για τα μηνύματα που στέλνει η χώρα μας για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία καθώς και για την μελλοντική συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα.

“Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές, που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή τη βάρβαρη αιματηρή εισβολή.

Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη. Ήταν και ανθρωπιστική στήριξη και στρατιωτική, αλλά σήμερα ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Είναι δρόμος της ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας και ευχαριστώ την Ελληνική Δημοκρατία, είμαι ευγνώμων για αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχεται η Ουκρανία από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία: είναι και η στήριξη της πλατφόρμας της Κριμαίας, είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία, η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας. Αλλά όλα αυτά, βασίζονται – είμαι πεπεισμένος – στην βασική στήριξη η οποία είναι ο ένας λαός να στηρίζει τον άλλο λαό. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την συμβολή της Ελλάδας. Μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη μέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός. Έδωσε καταφύγιο σε πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την στήριξη. Επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία και ευχαριστώ για την μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα”, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.