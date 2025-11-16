Σ.-Αραβία:-Το-κρατικό-επενδυτικό-ταμείο-απομακρύνεται-από-τις-αμερικανικές-μετοχές

Μείωσε την αξία των συμμετοχών του σε αμερικανικές μετοχές στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) ρευστοποίησε θέσεις σε σχεδόν δώδεκα μετοχές εισηγμένες στις ΗΠΑ κατά το τρίτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των Pinterest και της εταιρείας βιομηχανικών αερίων Linde, μειώνοντας την αξία των συμμετοχών του σε αμερικανικές μετοχές στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο, αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, πούλησε επίσης όλες τις συμμετοχές του στις Prologis και Air Products and Chemicals, η οποία συν-αναπτύσσει ένα εργοστάσιο πράσινου υδρογόνου στη Νεόμ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανάλυση του - News επί της τελευταίας ενημέρωσης του επενδυτικού ταμείου.

Το PIF μείωσε τη συμμετοχή του στη Lucid Group, ενώ διατήρησε τις θέσεις του στις Uber Technologie και Electronic Arts. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του ταμείου στις ΗΠΑ ανήλθε σε 19,4 δισ. δολάρια, μειωμένη κατά περίπου 18% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και στο χαμηλότερο επίπεδο του 2025.

Η κίνηση ακολουθεί μια σειρά από αποεπενδύσεις στην προηγούμενη περίοδο, μεταξύ των οποίων από τις Meta Platforms και FedEx, και έρχεται καθώς το PIF ενισχύει την εστίασή του σε εγχώριες εταιρείες και δίνει προτεραιότητα στις τοπικές επενδύσεις ώστε να συμβάλει στα σχέδια οικονομικής διαφοροποίησης του βασιλείου.

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση έρχεται επίσης λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σαουδάραβα ηγέτη στις ΗΠΑ από το 2018.

Συμφωνίες για την ασφάλεια, τους ημιαγωγούς και την πυρηνική τεχνολογία αναμένεται να βρεθούν στην ατζέντα. Ο Τραμπ θα επιδιώξει επίσης η Σαουδική Αραβία να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, μετά την επίσκεψή του στο βασίλειο τον Μάιο.

Με πρόεδρο τον πρίγκιπα διάδοχο, το PIF αποτελεί τον βασικό φορέα που έχει επιφορτιστεί με την καθοδήγηση του προγράμματος οικονομικής διαφοροποίησης της Σαουδικής Αραβίας, γνωστού ως Vision 2030, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες γιγαντιαία κατασκευαστικά έργα όπως η Neom και ο ιστορικός χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ντιρίγια.

Αυτό το έργο έχει γίνει πιο απαιτητικό τα τελευταία χρόνια, καθώς οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της κυβέρνησης, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο PIF να τονώσει τη δαπάνη στην εγχώρια οικονομία. Ωστόσο, το ταμείο σχεδιάζει να συνεχίσει να διοχετεύει περισσότερο κεφάλαιο τα επόμενα χρόνια.

Το PIF έχει δηλώσει ότι στοχεύει να επενδύσει 70 δισ. δολάρια μετά το 2025, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού να κατευθύνεται σε επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία. Το 2024 διέθεσε 57 δισ. δολάρια σε τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του.

Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική επενδύσεων του ταμείου για την περίοδο 2026-2030 αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με το -.