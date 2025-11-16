Τι-μπορούν-να-κερδίσουν-οι-δανειολήπτες-ελβετικού-από-τη-ρύθμιση-που-έρχεται

«Ανάσα» αναμένεται να πάρουν οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου στη βάση της δρομολογούμενης ρύθμισης που αναμένεται να φέρει η κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει τέλος σε μια μακροχρόνια περιπέτεια αυτής της τάξης δανειοληπτών.

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που παρουσίασε το - η κυβέρνηση προωθεί «κούρεμα» που κλιμακώνεται από 15% ως 50% σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία και όχι σε αυτή που ζητούσαν οι δανειολήπτες (ισοτιμία εκταμίευσης). Δηλαδή, το μέγιστο επίπεδο βελτιωμένης ισοτιμίας φτάνει στο 1,3965. Η μετατροπή του επιτοκίου παραμένει στο εύρος που είχε τεθεί το καλοκαίρι, ήτοι στο 2,9% – 2,3%. Η ρύθμιση θα αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό, τόσο τα ενήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (περίπου 2,5 δισ.), όσο και τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή». Για τους μη συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπεται ένταξη στον Εξωδικαστικό και ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους αυτού.

Αναλυτικότερα, θα υπάρχει κατηγοριοποίηση τεσσάρων σταδίων. Στην πρώτη κατηγορία που θα αφορά τους ασθενέστερους οικονομικά δανειολήπτες, προτείνεται «κούρεμα» στην τρέχουσα ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ κατά 50%. Το επιτόκιο της ρύθμισης προβλέπεται να είναι σταθερό στο 2,3% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Στη δεύτερη κατηγορία, η βελτίωση ισοτιμίας θα φτάνει το 30% με σταθερό επιτόκιο 2,5%, στην τρίτη «κούρεμα» 20% και σταθερό επιτόκιο 2,7% και στην τέταρτη 15% με επιτόκιο 2,9%.

Από την αιτιολογική έκθεση προκύπτουν και τα οφέλη που μπορεί να λάβει ένας δανειολήπτης ανάλογα της κατηγορίας στην οποία θα εντάσσεται με βάση εισοδηματικά και κριτήρια ακίνητης περιουσίας.

Έτσι, σε ένα απλό δάνειο τοκοχρεολυτικό με υπόλοιπο οφειλής 100.000 ελβετικών φράγκων που μεταφράζεται σε 107.411 ευρώ (με βάση ισοτιμία 0,9310 και επιτόκιο ελβετικού: 2,12%) με υπόλοιπο δέκα χρόνια, μπορεί να υπάρξει κεφαλαιακό όφελος από 14.010 ευρώ μέχρι 35.804 ευρώ με μείωση δόσης από 9%-32%. Έτσι, ενώ η μηνιαία δόση προηγουμένως ήταν στα 994 ευρώ, πλέον με βάση το χαμηλότερο κούρεμα θα φτάσει τα 903 ευρώ, ενώ χαμηλώνει στα 856 ευρώ, 783 ευρώ, και στα 672 ευρώ για κούρεμα ισοτιμίας 20%, 30% και 50% αντίστοιχα.

Παράλληλα, θα προσφέρεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να ζητήσει επιμήκυνση της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου που θα συναφθεί, έως και πέντε έτη. Αυτή η ευελιξία στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του ύψους της μηνιαίας δόσης, καθιστώντας τη ρύθμιση βιώσιμη για μεγαλύτερο εύρος οφειλετών. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγμα η υπολειπόμενη διάρκεια δανείου θα φτάσει τα 15 έτη (10+5 έτη). Ο δανειολήπτης μπορεί σε αυτή τη περίπτωση μείωση δόσης από 35%-52%

Από την άλλη, λύση θα δοθεί και στα δάνεια step-up, με τη μετατροπή τους σε τοκοχρεωλυτικά. Σε αυτή την περίπτωση σε υπόλοιπο κεφαλαίου για παράδειγμα, 89.953 φράγκων, δηλαδή 96.620 ευρώ με υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής 21,2 έτη προκύπτει όφελος μεταξύ 12.603 ευρώ έως 32.207 ευρώ, αναλόγως σε ποια κλίμακα εντάσεται ο δανειολήπτης. Έτσι, ενώ η μηνιαία δόση προηγουμένως ήταν στα 127 ευρώ περίπου, η μελλοντική δόση διαμορφώνεται στα 584 ευρώ περίπου και η μεσοσταθμική τα 487 ευρώ περίπου. Με βάση το χαμηλότερο κούρεμα θα φτάσει τα 448 ευρώ, ενώ χαμηλώνει στα 421 ευρώ, 381 ευρώ, και στα 324 ευρώ για κούρεμα ισοτιμίας 20%, 30% και 50% αντίστοιχα.