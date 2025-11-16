Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, November 16
    Το-συγκινητικό-«αντίο»-του-Αντώνη-Σαμαρά-στον-Δημήτρη-Σταμάτη
    Το συγκινητικό «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη

    Το συγκινητικό «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη

    Πολιτική

    Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν από τους πλέον στενούς συνεργάτες του, μετά την είδηση του θανάτου του.

    Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε: «Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής.Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!». 

    Ο Δημήτρης Σταμάτης είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε καίριες πολιτικές περιόδους, με παρουσία τόσο στο κυβερνητικό έργο όσο και στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Η απώλειά του έχει προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com