Το-συγκινητικό-«αντίο»-του-Αντώνη-Σαμαρά-στον-Δημήτρη-Σταμάτη

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν από τους πλέον στενούς συνεργάτες του, μετά την είδηση του θανάτου του.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε: «Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής.Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».

Ο Δημήτρης Σταμάτης είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε καίριες πολιτικές περιόδους, με παρουσία τόσο στο κυβερνητικό έργο όσο και στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Η απώλειά του έχει προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

