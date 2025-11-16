Τραμπ κατά BBC: Προαναγγέλλει αγωγή έως 5 δισ. δολάρια – Βολές κατά του Στάρμερ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στους δημοσιογράφους πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε στο Air Force One, «έχουν παραδεχτεί ότι έκαναν απάτη» και «άλλαξαν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου».

Αιχμές για «ψευδείς ειδήσεις» και βολές κατά του Στάρμερ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει εξοργίσει τον βρετανικό λαό, καθώς —όπως είπε— παρουσιάζει το BBC ως μέσο που μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις. Ανέφερε επίσης πως σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει στηρίξει την ανεξαρτησία του οργανισμού χωρίς να πάρει θέση εναντίον του Τραμπ. «Θα τον καλέσω το Σαββατοκύριακο. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος. Είναι πολύ ντροπιασμένος», είπε.

Συνέντευξη στο GB News: «Αδύνατο να γίνει πιστευτή η επεξεργασία»

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι GB News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επεξεργασία του BBC «απίστευτη» και τη συνέκρινε με παρέμβαση στις εκλογές. «Έκανα μια όμορφη δήλωση και την μετέτρεψαν σε μια όχι όμορφη», είπε, προσθέτοντας πως ο όρος «ψευδείς ειδήσεις» δεν είναι αρκετός για να περιγράψει την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «διαφθορά».

«Η συγγνώμη δεν αρκεί» – Τι απαντά το BBC

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συγγνώμη του BBC δεν είναι επαρκής, υποστηρίζοντας πως «έκοψαν δύο μέρη της ομιλίας που απέχουν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους», δίνοντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι είχε εκφωνήσει μια επιθετική ομιλία που οδήγησε σε ταραχές. Όπως είπε, η μία δήλωση τον παρουσίαζε ως προκλητικό, ενώ η δεύτερη ήταν καθησυχαστική.

Το BBC, σε επιστολή του προς τον Λευκό Οίκο, εξέφρασε τη λύπη του για τον τρόπο που επεξεργάστηκε απόσπασμα ομιλίας του Τραμπ στο ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?», αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αγωγή δυσφήμισης. Ο πρόεδρός του, Σαμίρ Σαχ, αναγνώρισε πως το μοντάζ ήταν λανθασμένο, χωρίς όμως να δεχθεί τις κατηγορίες περί δυσφήμισης.

Στο επίκεντρο το ντοκιμαντέρ για τις εκλογές του 2024

Το ντοκιμαντέρ, που μεταδόθηκε πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2024, περιλάμβανε συρραφή τριών τμημάτων ομιλιών του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, δημιουργώντας —όπως αναφέρθηκε— την εντύπωση ότι παρακινούσε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο. Οι δικηγόροι του είχαν απειλήσει το BBC με αγωγή έως ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων εάν δεν αποσύρονταν τα επίμαχα στοιχεία και δεν ζητούσε συγγνώμη.

Η αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης

Η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, δήλωσε ότι το BBC έκανε σωστά ζητώντας συγγνώμη για την εντύπωση που δημιουργήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Εκ νέου συγγνώμη από το BBC

Το BBC ζήτησε ξανά συγγνώμη τη Δευτέρα, αναφέροντας πως το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε το 2023 δημιούργησε λανθασμένα την εντύπωση ότι ο Τραμπ είχε προτρέψει σε «βίαιες ενέργειες» πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο.