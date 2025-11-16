bloomberg:-Η-Ευρώπη-αποτιμά-τις-συνέπειες-από-το-εμπορικό-χάος-του-Τραμπ

Για το 2026, οι ελπίδες για μια ήπια ανάκαμψη προς το 1,4% που είχε προβλεφθεί τον Μάιο φαίνεται τώρα να απομακρύνονται.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να μειώσουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2026 την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο αξιολόγησης των ζημιών στην οικονομία της περιοχής, έναν χρόνο μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το -, oι προοπτικές που θα ανακοινωθούν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα θα επισημαίνουν τον σωρευτικό αντίκτυπο των εμπορικών απειλών και των υψηλότερων δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ, καθώς και τις προκλήσεις από την επίμονη αδυναμία της Γερμανίας και την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία.

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο ήταν ήδη απαισιόδοξες μετά την ανακοίνωση-σοκ του Προέδρου Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, την οποία αποκάλεσε «Ημέρα Απελευθέρωσης», επιβάλλοντας δασμούς—και στη συνέχεια υπαναχωρώντας, καθώς ανέστειλε την εφαρμογή για να επιδιώξει συμφωνίες. Στη δική τους συμφωνία με τις ΗΠΑ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών τελικά αποδέχθηκαν δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Οι επιπτώσεις για το 2025 αποδείχθηκαν τελικά λιγότερο σοβαρές από ό,τι φοβούνταν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει νωρίτερα αύξηση 0,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στη ζώνη του ευρώ και είναι πιθανό αυτή τη φορά να αναθεωρήσει ανοδικά την εκτίμηση.

Για το 2026, όμως, οι ελπίδες για μια ήπια ανάκαμψη προς το 1,4% που είχε προβλεφθεί τον Μάιο φαίνεται τώρα να απομακρύνονται, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει προβλέψει ανάπτυξη 1% στον τελευταίο γύρο προβλέψεών της τον Σεπτέμβριο.

Περιγράφοντας τις προκλήσεις για το τρέχον τρίμηνο, αξιωματούχοι της Φρανκφούρτης δήλωσαν στην τελευταία τους συνεδρίαση ότι «η ακόμη αυξημένη αβεβαιότητα, οι υψηλότεροι πραγματικοί δασμοί, ένα ισχυρότερο ευρώ και η εντονότερη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα αναμένεται να ανακόψουν την ανάπτυξη».

Η αβεβαιότητα στο εμπόριο είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Παρά το κύμα δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό έτος ανάπτυξης της Γερμανίας μετά την πανδημία τώρα φαίνεται λιγότερο εντυπωσιακό. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης έχει μειώσει την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026 σε κάτω από 1%.

Στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η πολιτική αστάθεια αποτελεί συνεχιζόμενη πρόκληση. Παρότι η ανάπτυξη αποδεικνύεται ανθεκτική, η αβεβαιότητα αφαιρεί περίπου 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την επέκταση, με την εγχώρια πολιτική και δημοσιονομική αναταραχή να ευθύνονται για τουλάχιστον 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Γαλλίας.

Η Γαλλία πιθανότατα θα εμφανίσει το χειρότερο έλλειμμα στην περιοχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ για τα δημόσια οικονομικά. Μία φωτεινή εξαίρεση είναι η Ιταλία, η οποία έχει μειώσει το δικό της έλλειμμα στο όριο του 3% του μπλοκ ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν και ενδέχεται ακόμη και να λάβει αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s Ratings την Παρασκευή.