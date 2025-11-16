boeing:-Σύντομα-οι-ανακοινώσεις-για-συνεργασία-στην-κατασκευή-του-εκπαιδευτικού-αεροσκάφους-t-7

Υποψήφιοι συνεργάτες η σουηδική Saab και η βρετανική BAE Systems. Ραγδαία αυξανόμενη η ζήτηση για ελαφρά στρατιωτικά εκπαιδευτικά τζετ.

Η Boeing βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση μιας συνεργασίας για να υποβάλει πρόταση σε έναν διεθνή διαγωνισμό πώλησης για το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-7, δήλωσαν στελέχη της εταιρείας την Κυριακή, επισημαίνοντας τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για ελαφρά στρατιωτικά εκπαιδευτικά τζετ.

Το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι η Boeing και η σουηδική Saab βρίσκονταν σε συνομιλίες με τη βρετανική BAE Systems για πιθανή συνεργασία σχετικά με την μελλοντική αντικατάσταση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hawk του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Boeing και η Saab έχουν αναπτύξει από κοινού το προηγμένο εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-7 για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ενώ η Βρετανία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αντικαταστήσει τον στόλο των Hawk, που δεν παράγονται πλέον και μέρος του οποίου είναι άμεσα αναγνωρίσιμο μέσω της ακροβατικής ομάδας Red Arrows.

Όταν ρωτήθηκε σε ενημέρωση πριν από το Dubai Airshow εάν η επικείμενη συνεργασία θα κάλυπτε τις ανάγκες της Βρετανίας σε εκπαιδευτικά αεροσκάφη, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing για τον τομέα Defense, Space & Security, Steve Parker, είπε: «Μείνετε συντονισμένοι», αλλά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στελέχη της Boeing δήλωσαν ότι η ανακοίνωση της σχεδιαζόμενης συνεργασίας θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα περίπου και ότι η συνολική ζήτηση για εκπαιδευτικά αεροσκάφη εκτείνεται σε μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας.

Τον Ιούνιο, μια αναθεώρηση της βρετανικής στρατηγικής άμυνας συνέστησε την αντικατάσταση του Hawk της BAE, και η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα καλωσόριζε το ενδιαφέρον από προμηθευτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η BAE έχει δηλώσει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα αναπτύξει ένα νέο τζετ για να αντικαταστήσει το Hawk, του οποίου η γραμμή παραγωγής έκλεισε το 2000.