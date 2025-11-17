Αναζήτηση-κατεύθυνσης-στις-ασιατικές-αγορές

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν μεικτά τη Δευτέρα (17/11), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, μετά την προειδοποίηση του Πεκίνου προς τους πολίτες του σχετικά με ταξίδια και σπουδές στην Ιαπωνία.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 0,63%, ενώ ο Topix έχασε 0,44%, καθώς οι μετοχές που σχετίζονται με τον τουρισμό σημείωσαν πτώση.

Η εταιρεία καλλυντικών Shiseido, που βασίζεται ιδιαίτερα στις κινεζικές δαπάνες, κατρακύλησε 11%. Η Isetan Mitsukoshi Holdings, μητρική των αλυσίδων πολυκαταστημάτων Mitsukoshi και Isetan, έχασε πάνω από 10%. Η Oriental Land, διαχειρίστρια του Tokyo Disney Resort, υποχώρησε 4,74%. Οι μετοχές της ANA Holdings, μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, έπεσαν 3,48%.

Η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε επίσης κατά μικρότερο του αναμενόμενου ποσοστό 0,4% στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,78%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,68%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,51%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ήταν χαμηλότερος κατά 0,26%.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου της Ταϊλάνδης και το εμπορικό ισοζύγιο της Σιγκαπούρης αργότερα μέσα στην ημέρα.