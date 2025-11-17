Close Menu
    Monday, November 17
    Ανδρουλάκης για επέτειο Πολυτεχνείου: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι

    Το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στέλνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια».

    «52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ. Κι όμως, εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, “είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί”. 

    Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα.

    Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους,  που δεν λύγισαν.

    Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια.

    Σε μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας, είναι πολλοί -ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.

    Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας,  της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο.»

