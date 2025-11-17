Αντιστροφή κλίματος και αρνητικό κλείσιμο στις Ευρωαγορές – Στο «κόκκινο» τα βασικά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με απώλειες στη συνεδρίαση της Δευτέρας (17/11), καθώς δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,54%, με τους περισσότερους κλάδους και τα κύρια χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX βυθίστηκε κατά 1,24% στις 23.579,35 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά 0,24% στις 9.675,43 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με ζημιές 0,63% στις 8.119,02 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με απώλειες 1,07% στις 16.170,60 μονάδες, ο ιταλικός MIB υποχώρησε κατά 0,52% στις 43.767,28 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατέγραψε ήπιες ζημιές 0,04% στις 8.246,88 μονάδες.

Κατά τ’ άλλα, η Saab ήταν ανάμεσα στους ισχυρούς κερδισμένους της Δευτέρας, αφού η σουηδική εταιρεία αεροναυπηγικής και άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία ύψους 3,6 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 17 μαχητικών Gripen στην κυβέρνηση της Κολομβίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η μετοχή της Saab ενισχύθηκε κατά 7,4% το πρωί της Δευτέρας, αλλά στη συνέχεια περιόρισε τα κέρδη της και έκλεισε με άνοδο 2,6%.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της Airbus σημείωσαν άνοδο περίπου 0,4% στη διάρκεια της συνεδρίασης, εν μέσω αναφορών ότι ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών ήταν κοντά στο να εξασφαλίσει συμφωνία για την προμήθεια σχεδόν 100 αεροσκαφών στην flydubai στη Dubai Airshow, υπερισχύοντας της αντιπάλου Boeing και αποσπώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγγελίας του χαμηλού κόστους αερομεταφορέα.

Παράλληλα, η WPP ενισχύθηκε κατά 11% έπειτα από δημοσίευμα ότι η βρετανική διαφημιστική εταιρεία προσελκύει ενδιαφέρον εξαγοράς από τους κολοσσούς private equity Apollo Global Management και KKR, καθώς και από τη μικρότερη ανταγωνίστρια Havas.

Υπενθυμίζεται ότι η επιφυλακτικότητα της Δευτέρας στις περιφερειακές αγορές ακολουθεί τη δύσκολη προηγούμενη εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες έκλεισα χαμηλότερα την Παρασκευή (14/11), καθώς οι ανησυχίες για μια «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη και για την παγκόσμια οικονομία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.