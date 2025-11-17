ΔΝΤ: Σημάδια ανάκαμψης στη Συρία – Σχέδιο για εντατική εμπλοκή του Ταμείου

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει ένα «εντατικό πρόγραμμα συνεργασίας» με τη Συρία για να τη βοηθήσει να ανοικοδομήσει την οικονομία της, αλλά μια δήλωση που εκδόθηκε στο τέλος μιας επίσκεψης προσωπικού του ΔΝΤ στη Δαμασκό δεν ανέφερε καμία συζήτηση για οικονομική βοήθεια προς τη χώρα.

Σχεδόν έναν χρόνο αφότου οι Σύροι αντάρτες ανέτρεψαν τον μακροχρόνιο ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, η Συρία επιδιώκει μια στρατηγική αναδιάταξη μακριά από το Ιράν και προς τις ΗΠΑ υπό τον νέο ηγέτη της, τον Πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ανοικοδόμηση των υποδομών που καταστράφηκαν από έναν 14χρονο εμφύλιο πόλεμο.

«Σημάδια ανάκαμψης»

«Η οικονομία της Συρίας δείχνει σημάδια ανάκαμψης και βελτίωσης των προοπτικών, αντανακλώντας τη βελτίωση του καταναλωτικού και επενδυτικού κλίματος υπό το νέο καθεστώς της Συρίας, τη σταδιακή επανένταξη της Συρίας στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία καθώς αίρονται οι κυρώσεις και την επιστροφή περισσότερων από ένα εκατομμύριο προσφύγων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στη Συρία, Ρον φαν Ρούντεν.

Ο Φαν Ρούντεν δήλωσε ότι οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προσωπικού στις 10-13 Νοεμβρίου επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού της Συρίας για το 2026, ο οποίος στοχεύει στην αύξηση των δαπανών για βασικές ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές παραδοχές για τα έσοδα και τη χρηματοδότηση.

Τεχνική βοήθεια του Ταμείου στη Δαμασκό

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι το προσωπικό του θα παράσχει τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει στη βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων, στην οριστικοποίηση της νέας φορολογικής νομοθεσίας και στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση του χρέους της Συρίας.

Το Ταμείο θα παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την αποκατάσταση των συστημάτων πληρωμών και των τραπεζών και την ανοικοδόμηση της ικανότητας της κεντρικής τράπεζας να εφαρμόζει αποτελεσματικά τη νομισματική πολιτική για χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό και την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι τα αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα παραμένουν σπάνια, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοοικονομικών στατιστικών.

Ανέφερε ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των ετήσιων αξιολογήσεων οικονομικής πολιτικής με τη Συρία, οι οποίες απαιτούνται βάσει της συμμετοχής στο ΔΝΤ. Η τελευταία τέτοια διαβούλευση ολοκληρώθηκε το 2009.

Η δήλωση δεν ανέφερε κανένα σχέδιο για οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ προς τη Συρία, αλλά το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι συζητήσεις περιελάμβαναν «λεπτομερείς χάρτες πορείας μεταρρυθμίσεων» για τον δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα της Συρίας.

«Η αποστολή επιβεβαίωσε τη δέσμευση του ΔΝΤ να υποστηρίξει τις αρχές στις προσπάθειές τους να αποκαταστήσουν την οικονομία της Συρίας και τους βασικούς οικονομικούς θεσμούς», πρόσθεσε ο Φαν Ρούντεν.

