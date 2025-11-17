Ελβετία: Συρρίκνωση ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 2023 – «Βαρίδι» οι δασμοί Τραμπ

Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,5% σε σχέση με το β’ τρίμηνο (άνοδος 0,1%), ενώ οι οικονομολόγοι σε έρευνα του - προέβλεπαν πτώση 0,1%.

Συρρίκνωση για πρώτη από το 2023 παρουσίασε η οικονομία της Ελβετίας στο τρίτο τρίμηνο με τον αντίκτυπο από τους υπερβολικά υψηλούς αμερικανικούς δασμούς (39%) να γίνεται ιδιαιτέρως ορατός πριν οριστικοποιηθεί η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ (15%). Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,5% σε σχέση με το β’ τρίμηνο (άνοδος 0,1%), ενώ οι οικονομολόγοι σε έρευνα του - προέβλεπαν πτώση 0,1%.

«Ωθούμενη από την απότομη μείωση της δραστηριότητας στον χημικό και φαρμακευτικό τομέα, η βιομηχανία στο σύνολό της κατέγραψε αρνητική ανάπτυξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων. «Ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύχθηκε με ρυθμό κάτω του μέσου όρου». Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο τρίμηνο συρρίκνωσης από την πανδημία, ωστόσο, οι αμερικανικοί δασμοί ύψους 39%, που εισήχθησαν στις αρχές Αυγούστου, έπληξαν την -κυρίως- εξαγωγική ελβετική οικονομία.

Η συμφωνία που μείωσε τους δασμούς στο 15% δείχνει πως μια ανάκαμψη είναι εφικτή. Το deal παρέχει ιδιαίτερη ανακούφιση στους Ελβετούς κατασκευαστές ρολογιών και μηχανών που μαζί με τους παραγωγούς τροφίμων και χημικών, επλήγησαν περισσότερο από τους δασμούς 39%. Άλλες βασικές εξαγωγές, όπως τα φάρμακα και ο χρυσός, ανήκουν σε διαφορετικά δασμολογικό καθεστώς που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ.

Το ερευνητικό ινστιτούτο KOF της Ζυρίχης εκτιμά ότι η μείωση των δασμών των ΗΠΑ θα σημαίνει ανάπτυξη μεταξύ 0,3 και 0,5 ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερη ετησίως από ό,τι θα ήταν υπό το 39%. «Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας δασμός 15% σε ορισμένα αγαθά που εξάγονται στις ΗΠΑ επηρεάζει επίσης την οικονομική απόδοση της Ελβετίας. Ο νέος δασμολογικός συντελεστής φέρνει ανακούφιση, αλλά υπάρχουν σημαντικά βάρη και κίνδυνοι για την ελβετική οικονομία» τόνισε ο συν-διευθυντής του KOF, Χανς Γκερμπάχ.