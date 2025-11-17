Επιστροφή ενοικίου: Τι ποσά θα λάβουν πάνω από 1,1 εκατ. δικαιούχοι – Τι πρέπει να προσέξουν

Πάνω από 1,1 εκατ. ενοικιαστές κατοικιών θα πάρουν πίσω στις 28 Νοεμβρίου το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που πραγματοποίησαν το 2024 για την πληρωμή ενοικίων κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας.

Όσοι από τους δικαιούχους ενοικιαστές πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024 θα πάρουν πίσω το ένα από τα 12 ενοίκια. Όσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας για λιγότερους από 12 μήνες δεν θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο ενοίκιο, αλλά μικρότερο ποσό, διότι το ποσό της επιστροφής που θα εισπράξουν θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ενοικιαστής συνήψε συμφωνητικό μίσθωσης κύριας κατοικίας τον Ιούνιο του 2024 θα πάρει πίσω το 1/12 των επτά συνολικά ενοικίων κύριας κατοικίας που κατέβαλε για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο. Συνεπώς, το ποσό που θα λάβει θα είναι μικρότερο του μηνιαίου ενοικίου, καθώς θα αντιστοιχεί στο 1/12 των επτά -και όχι των 12- από τα μηνιαία ενοίκια του έτους 2024.

Πιο αναλυτικά, εάν το ενοίκιο κύριας κατοικίας είχε συμφωνηθεί στα 500 ευρώ τον μήνα και η μίσθωση τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024, ο ενοικιαστής δικαιούται να πάρει πίσω το 1/12 της δαπάνης για τα επτά ενοίκια των 500 ευρώ έκαστο που πλήρωσε μέσα στο 2024, ήτοι ένα ποσό της τάξεως των 291,67 ευρώ (1/12 x 7 μήνες x 500 ευρώ), το οποίο είναι αισθητά χαμηλότερο του ενός μηνιαίου ενοικίου των 500 ευρώ. Επίσης, το ποσό της επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ. Για να φτάσει, όμως, να εισπράξει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλε στη διάρκεια του 2024 να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του περασμένου έτους.

Όσον αφορά το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, ισχύουν τα ίδια με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το ενοίκιο κύριας κατοικίας, με τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο επιστροφής ανέρχεται σε 800 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους.

Η ισχύουσα νομοθεσία

Συγκεκριμένα, βάσει των όσων προβλέπουν η σχετική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 70 του νόμου 5217/2025), που έχει ψηφιστεί από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, καθώς και η πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική απόφαση (Α.1132/2025), για τη φετινή χρονιά:

1. Η επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίων αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και η καταβολή των ποσών θα γίνει εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025.

2. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2024. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

3. Τα ποσά της ενίσχυσης έχουν οριστεί ως εξής:

Κύρια κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

4. Το ποσό της επιστροφής θα εί ναι ίσο με το 1/12 του συνολικού ποσού ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2024. Εάν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

5. Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική). Για τη μίσθωση κύριας κατοικίας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

β) Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του έτους 2025) δεν πρέπει να υπερβαίνει:

τα 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

τα 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας: Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

6. Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ το μισθωτήριο για το ακίνητο έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να έχει περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

7. Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

8. Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή έχει υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι), οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να έχουν υποβάλει έως τις 20/10/2025 τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

9. Σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω: α) εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία, β) μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και γ) καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov. gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

10. Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί από τον κάθε δικαιούχο στην ΑΑΔΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00-20:00.

Ψηφιακά στο my1521 https:// webchannel.1521.aade.gr/, με θέμα Κοινωνική Πολιτική – Επιδόματα – Στεγαστικά προγράμματα – Επιστροφή Ενοικίου, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

