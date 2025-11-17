Ζ.-Κωνσταντοπούλου:-«Οι-μόνοι-που-στήριξαν-την-εξέγερση-του-Πολυτεχνείου ήταν-οι-πολιτικοί-κρατούμενοι»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την εικόνα της Βουλής κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η αίθουσα παραμένει άδεια. Όπως ανέφερε, «μου προκαλεί ντροπή η άδεια Βουλή», επισημαίνοντας πως με αυτόν τον τρόπο δεν τιμώνται όσοι αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η Δημοκρατία βασίζεται στη συμμετοχή, τη ζωντάνια και την ανταλλαγή απόψεων. Υπογράμμισε επίσης πως, σύμφωνα με την ίδια, «οι μόνοι που στήριξαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι».

Επιπλέον, κατηγόρησε διαχρονικά τις κυβερνήσεις για έλλειψη αναγνώρισης του αντιδικτατορικού αγώνα, δηλώνοντας ότι «πεισματικά οι κυβερνήσεις σε όλη την μεταπολίτευση δεν απέδωσαν την τιμή που έπρεπε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Δεν έχουμε ούτε μια εθνική επέτειο που να αναφέρεται στον πιο πρόσφατο αγώνα του λαού μας κατά της χούντας…».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής το ψήφισμα που είχε καταθέσει το κόμμα της το 2023, προτείνοντας να ανακηρυχθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου ως εθνική επέτειος.

