Η Ελλάδα και τα θαλάσσια κοιτάσματα: H είσοδος της ExxonMobil στο Ιόνιo – Μύθοι και αλήθειες

Η συζήτηση για τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο και αλλού συχνά περιέχει υπεραπλουστεύσεις: απόψεις όπως «η Ελλάδα μπορεί να το κάνει μόνη της» ή «μας το επέβαλαν οι ξένοι» δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα. Η πραγματικότητα συνδυάζει τεχνικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες, ενώ η πρόσφατη είσοδος της ExxonMobil στο οικόπεδο 2 (Block 2) στο Ιόνιο μας δίνει μια σαφή εικόνα της διαδικασίας και των προκλήσεων.

Το μέγεθος και το κόστος ενός υπεράκτιου (offshore) έργου

Οι πραγματικές κεφαλαιακές δαπάνες (CAPEX) ενός υπεράκτιου έργου δεν είναι μόνο η γεώτρηση. Απαιτείται πλήρες σύστημα: φρέατα εξερεύνησης/αποτίμησης (exploration/appraisal wells), υποθαλάσσια δέντρα (subsea trees), γραμμές ροής (flowlines), ανυψωτήρες (risers), FPSO ή πλατφόρμα, αγωγός εξαγωγής (export pipeline ) και μονάδες επεξεργασίας.

Μια ανάπτυξη μεσαίου μεγέθους κοιτάσματος σε βαθέα ύδατα (deepwater development) κοστίζει 8- 12 δισ. €, ενώ το Zohr ξεπέρασε τα 10 δισ. (ως το 2019) και ενδέχεται να φτάσει στα 16 δισ. $ στη διάρκεια ζωής του κοιτάσματος, ενώ το Leviathan είχε φτάσει στα 3,75 δισ. $ στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης.

Θεωρητικά, θα μπορούσε να επιχειρηθεί κάτι αντίστοιχο μόνο με επιβεβαιωμένα κοιτάσματα και επαρκή κεφάλαια ανά έργο, ωστόσο στην παρούσα φάση η Ελλάδα δεν διαθέτει δεκαετίες ανάντη τεχνογνωσίας, επαρκές εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ή βιομηχανική βάση FPSO και υπεράκτιων κατασκευών. Επιπλέον, δεν έχει κρατικό επενδυτικό ταμείο αντίστοιχο των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, κάτι που περιορίζει τη δυνατότητα ανάληψης του ρίσκου ενός έργου βαθέων υδάτων. Για τέτοιου μεγέθους έργα, οι χρηματοδότες απαιτούν πολύ υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση∙ προϋπόθεση που καθιστά δύσκολη την πλήρη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου από μια μικρότερη οικονομία χωρίς διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά, χωρίς μεγάλες διεθνείς εταιρείες (όπως ExxonMobil, Total, Eni, Chevron, Shell, Equinor) δεν υπάρχει ούτε τεχνογνωσία ούτε χρηματοδότηση. Επομένως, η συμμετοχή μεγάλων διεθνών εταιρειών αποτελεί ένα στρατηγικά έξυπνο πρώτο βήμα για την Ελλάδα, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση των υπεράκτιων κοιτασμάτων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς να αναλαμβάνει μόνη της τα τεράστια τεχνικά και οικονομικά βάρη.

Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ελληνικών κοιτασμάτων

Η αποτίμηση της πρώτης ελληνικής παραγωγής υδρογονανθράκων βοηθά να κατανοηθεί η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στα σημερινά έργα. Η εμπειρία από τα πρώτα κοιτάσματα, όπως ο Πρίνος, δείχνει ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονταν αποκλειστικά σε αμέλεια, αλλά σε συνδυασμό τεχνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων. Όσον αφορά τους τεχνικούς παράγοντες, τα κοιτάσματα

Πρίνος 1 και 2, που εξερευνήθηκαν τη δεκαετία του ’70, ήταν μικρά ή μέτρια. Η παραγωγή τους δεν απαιτούσε μεγάλα υπεράκτια έργα, όμως η Ελλάδα εκείνη την εποχή δεν διέθετε ούτε την κατάλληλη τεχνογνωσία ούτε μηχανικούς με εμπειρία σε υπεράκτια και προηγμένη διαχείριση ταμιευτήρων (offshore & advanced reservoir management). Τα μεγάλα τεχνολογικά εργαλεία και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνταν σε πιο αναπτυγμένες αγορές δεν υπήρχαν στη χώρα, γεγονός που περιόριζε σημαντικά την ταχύτητα ανάπτυξης.

Από οικονομικής πλευράς, η Ελλάδα των δεκαετιών ’70 και ’80 δεν διέθετε τα κεφάλαια για μεγάλα CAPEX ούτε επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία για να αναλάβει υψηλού ρίσκου έργα. Η διεθνής αγορά ήταν ήδη κορεσμένη, με μεγάλους παίκτες να έχουν μακροχρόνια συμβόλαια και να κυριαρχούν στον Περσικό Κόλπο και αλλού. Οι επενδύσεις εξαρτώνταν άμεσα από τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και οι χαμηλές τιμές μείωναν τη βιωσιμότητα νέων έργων. Πολλά έργα στον Πρίνο υλοποιήθηκαν τελικά με διεθνή χρηματοδότηση και ξένα κεφάλαια, λόγω έλλειψης ελληνικής χρηματοδότησης.

Στο πολιτικό και στρατηγικό πεδίο, η χώρα δεν διέθετε συνεκτική στρατηγική ενέργειας. Η γραφειοκρατία και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων επιβράδυναν τις διαδικασίες. Επιπλέον, ο Πρίνος είναι παράκτια περιοχή και οποιαδήποτε υπεράκτια δραστηριότητα απαιτεί σταθερό νομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο, κάτι που η Ελλάδα πλέον μπορεί να παρέχει, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή διεθνών εταιρειών στο Ιόνιο πιο ασφαλή και βιώσιμη. Παράλληλα, η γενικότερη υποστήριξη των ΗΠΑ για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης ενισχύει στρατηγικά τη σημασία των ελληνικών υπεράκτιων κοιτασμάτων, χωρίς να συνδέεται άμεσα με τη ροή LNG.

Οι κρατικές εταιρείες δεν αντικαθιστούν τη δυνατότητα της Ελλάδας

Οι κρατικές εταιρείες πετρελαίου που συχνά αναφέρονται, όπως QP, KNPC, ADNOC, PDO, ARAMCO, EGPC, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν στην Ελλάδα την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων (projects), για πολλούς λόγους. Καταρχάς, οι εταιρείες αυτές είναι κυρίως διαχειριστές (operators) δικών τους κοιτασμάτων και όχι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως κάνουν οι μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Επίσης, τα μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν και η ανάγκη γεωπολιτικής υποστήριξης περιορίζουν την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε ξένες περιοχές χωρίς διμερείς συμφωνίες.

Ακόμη και αν η Ελλάδα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί τους, το κόστος και οι απαιτήσεις υποδομών παραμένουν τεράστια. Τα έργα εξόρυξης βαθέων υδάτων απαιτούν ισχυρότερο εξοπλισμό, εξειδικευμένα πλοία και πλατφόρμες, και καμία από αυτές τις εταιρείες δεν μπορεί να φέρει «έτοιμο πλήρες project» στην Ελλάδα χωρίς να επενδύσει σε γεωτρήσεις βαθέων υδάτων και υποδομές. Η τεχνογνωσία τους συχνά περιορίζεται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως ανοιχτές θάλασσες του Περσικού Κόλπου ή έρημοι, ενώ η Ελλάδα χρειάζεται εμπειρία σε υπεράκτια έργα στη Μεσόγειο. Στην πράξη, όταν αναλαμβάνουν τέτοια έργα μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, η εμπλοκή αυτών των κρατικών εταιρειών περιορίζεται, καθώς η Ελλάδα δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτές για να ξεκινήσει ανεξάρτητες εξερευνητικές γεωτρήσεις.

Περσικός Κόλπος έναντι Ιονίου Πελάγους

Ο Περσικός Κόλπος είναι ένας σχετικά ρηχός κόλπος, με πολύ μικρότερα βάθη σε σχέση με αυτά των οικοπέδων του Ιονίου. Δηλαδή, οι γεωτρήσεις στον Περσικό Κόλπο απαιτούν γεωτρύπανα και πλατφόρμες λιγότερο απαιτητικές από ό,τι σε γεωτρήσεις μεγαλύτερων βαθών, χωρίς την ανάγκη FPSO ή εξοπλισμού υπεράκτιας γεώτρησης.

Επιπλέον, η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που εφαρμόζονται στον Περσικό Κόλπο δεν μπορούν να μεταφερθούν άμεσα σε υπεράκτιες περιοχές όπως του Ιονίου. Η Ελλάδα χρειάζεται ειδική τεχνογνωσία για υπεράκτια έργα στη Μεσόγειο, κάτι που δεν διαθέτουν αυτόματα οι εταιρείες του Περσικού Κόλπου. Το υπεράκτιο κόστος και το ρίσκο, αυξάνονται εκθετικά με το βάθος, γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις στον Περσικό Κόλπο πιο εύκολα διαχειρίσιμες και οικονομικά λιγότερο απαιτητικές από ό,τι στο Ιόνιο.

Σε αντίθεση με τα ρηχότερα, χαμηλότερου κόστους κοιτάσματα του Κόλπου, όπου η ανάπτυξη δεν χρηματοδοτήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις από ισχυρά κρατικά ταμεία και η τεχνογνωσία αναπτύχθηκε σταδιακά, η Ελλάδα στην παρούσα φάση δεν έχει κρατικό επενδυτικό ταμείο, ούτε μακρά ανάντη εμπειρία ή χιλιάδες εκπαιδευμένους offshore μηχανικούς. Επιπλέον, το ρίσκο στην κατηγορία των ελληνικών οικοπέδων βαθέων υδάτων είναι υψηλό (10–20%), καθιστώντας αδύνατη την πλήρη ανάληψη και ανάπτυξη χωρίς διεθνείς εταιρείες.

Το Block 2 στο Ιόνιο και η είσοδος της ExxonMobil

Στα τέλη του 2025, η ExxonMobil μπήκε με 60% συμμετοχή farm-in στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας, ενώ η Energean παραμένει διαχειριστής (Operator). Η πρώτη εξερευνητική γεώτρηση προβλέπεται για τα τέλη 2026 ή τις αρχές 2027, με πιθανότητα επιτυχίας στο 15–18%, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για οικόπεδα βαθέων υδάτων (10– 20%). Μέχρι να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ποσότητα ή ποιότητα φυσικού αερίου.

Η συμφωνία farm-in σημαίνει ότι η ExxonMobil αναλαμβάνει ποσοστό κόστους και ρίσκου, χωρίς να συμμετείχε στις αρχικές σεισμικές ή περιβαλλοντικές μελέτες, και θα συμμετάσχει στην πιθανή ανάπτυξη μόνο αν υπάρξει εμπορικό κοίτασμα. Πρόκειται για κοινή προσέγγιση σε έργα βαθέων υδάτων υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης (high-risk / high-reward deepwater projects), όπου τα κοιτάσματα αυτής της κατηγορίας θεωρούνται πως μπορεί να δώσουν ως πολλαπλά τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (multi-TCF), γεγονός που δικαιολογεί την ανάληψη κινδύνου από διεθνείς εταιρείες κολοσσούς (majors) ακόμη και με χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας. Οι σεισμικές και περιβαλλοντικές μελέτες της Energean και της HelleniQ Energy θεωρούνται επαρκείς για να αξιολογηθεί η περιοχή ως

«προοπτικής υψηλού αντίκτυπου» (high-impact prospect), χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν εμπορικό κοίτασμα. Εάν η γεώτρηση είναι επιτυχής, η πρώτη παραγωγή αναμένεται τα πρώτα χρόνια της

δεκαετίας του 2030, ανάλογα με τις άδειες, τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων και με βάση τις σεισμικές μελέτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η είσοδος της ExxonMobil με 60% farm-in καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους έρευνας, γεώτρησης και οικονομικού ρίσκου, διασφαλίζοντας ότι οι πιθανές ζημιές βαραίνουν κυρίως την ίδια και όχι την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή μειώνει το ρίσκο για την Energean, ενώ η Ελλάδα διατηρεί τον έλεγχο μέσω του θεσμικού πλαισίου και των όρων που καθορίζει για τον διαχειριστή.

Συνεπώς, η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνη της την ανάπτυξη των κοιτασμάτων βαθέων υδάτων, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγάλα κεφάλαια, υποδομές και διαχείριση υψηλού ρίσκου. Η είσοδος της ExxonMobil στο Block 2 στο Ιόνιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας, όπου η χώρα διατηρεί τον έλεγχο και το θεσμικό πλαίσιο, ενώ οι μεγάλες εταιρείες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του ρίσκου και των επενδύσεων. Η παρούσα γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια στην Ελλάδα να καθυστερήσει ή να περιμένει να χρηματοδοτήσει η ίδια την έναρξη των εξορύξεων, αλλά να αναλάβει άμεσα το ρόλο που της αναλογούσε στρατηγικά. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει να αξιοποιεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα υποθαλάσσια κοιτάσματα, χωρίς να επωμίζεται μόνη της τα τεράστια τεχνικά και οικονομικά βάρη, ενώ ταυτόχρονα αποκτά εμπειρία και αξιοπιστία που θα της επιτρέψει να συμμετάσχει πιο ενεργά και στρατηγικά σε μελλοντικές εξορύξεις.

Σημείωση: Οι εκτιμήσεις για κεφαλαιακές δαπάνες (CAPEX) της τάξης των 8-12 δισ. € για μια μεσαία ανάπτυξη κοιτάσματος σε βαθέα ύδατα βασίζονται σε διεθνή παραδείγματα έργων παρόμοιου βάθους, όπως το Zohr (Αίγυπτος) και το Leviathan (Ισραήλ), λαμβάνοντας υπόψη το κόστος γεωτρήσεων, FPSO ή μόνιμη πλατφόρμα παραγωγής, υποθαλάσσιων γραμμών ροής, αγωγών εξαγωγής και μονάδων επεξεργασίας. Οι υπολογισμοί προκύπτουν από δημοσιευμένα στοιχεία κόστους offshore έργων και διεθνείς πρακτικές ανάπτυξης κοιτασμάτων, προσαρμοσμένα σε βάθος, μέγεθος και τεχνική δυσκολία. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τις πιθανές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εξόρυξης ή σε άλλες φάσεις του έργου, που ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος και να φτάσουν ή να υπερβούν τα 12 δισ. €. Επιπλέον, πριν από την εκτέλεση της πρώτης εξερευνητικής γεώτρησης και χωρίς επίσημα δεδομένα για την ποσότητα ή την ποιότητα του κοιτάσματος, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για πιθανά έσοδα από το οικόπεδο. Οι συμμετοχές της ExxonMobil (60%), Energean (30%) και HelleniQ Energy (10%) βασίζονται σε ανακοινώσεις farm-in και δηλώσεις των εταιρειών, χωρίς πλήρη γνώση των όρων χρηματοδότησης, ρίσκου ή οικονομικής κατανομής. Οι εκτιμήσεις για κόστη και επενδύσεις στηρίζονται σε διεθνή benchmarks και εμπειρικά δεδομένα, και όχι σε δημοσιευμένα συμβόλαια.