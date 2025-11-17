Η TotalEnergies ενώνει δυνάμεις με τον Ντάνιελ Κρετίνσκι – Mega deal 5,1 δισ. ευρώ

Η κοινοπραξίας θα ανήκει 50/50 στην Total και την EPH, και η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη βιομηχανική διαχείριση των assets και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σε συμφωνία για να αποκτήσει το 50% της τσεχικής ενεργειακής εταιρείας EPH στη Δυτική Ευρώπη, υπερδιπλασιάζοντας την ικανότητά της στην παραγωγή φυσικού αερίου έναντι 5,1 δισ. ευρώ προχώρησε η TotalEnergies. Το deal επιστεγάζει την προσπάθεια της TotalEnergies να γίνει ένας κορυφαίος ολοκληρωμένος παίκτης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, συνδυάζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παραγωγή με φυσικό αέριο για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τομείς όπως τα data centers.

Σύμφωνα με το Reuters, η EPH, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρετίνσκι, θα λάβει 5,1 δισ. ευρώ σε νεοεκδοθείσες μετοχές της TotalEnergies, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της γαλλικής ενεργειακής εταιρείας, με περίπου το 4,1% επί του συνολικού κεφαλαίου της. Η TotalEnergies βρίσκεται υπό πίεση από επενδυτές να επιταχύνει τη μείωση του χρέους της μετά από εξαγορές άνω των 3 δισ. δολαρίων φέτος – ενώ αναζητά και ευκαιρίες για συμφέρουσες εξαγορές.

Όπως αναφέρει το -, η συναλλαγή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας κοινοπραξίας, η οποία θα ανήκει 50/50 στην Total και την EPH, και η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη βιομηχανική διαχείριση των assets και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ κάθε εταιρεία θα διαθέτει στην αγορά το μερίδιό της από την παραγωγή βάσει συμφωνίας υπεργολαβίας με την κοινοπραξία.

To deal βοηθά την Total να χτίσει «μια κορυφαία θέση στην ευέλικτη παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη», επεσήμανε ο αναλυτής της Oddo BHF, Αχμέντ Μπεν Σαλέμ. Η συναλλαγή θα δημιουργήσει μια κοινοπραξία 50-50 που θα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 14 γιγαβάτ μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου και βιομάζας και συστημάτων μπαταριών σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ολλανδία και Γαλλία.

Η Κρετίνσκι, ένας από τους πιο εξέχοντες επενδυτές ενέργειας και μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, έχει επίσης συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Royal Mail και η γαλλική εταιρεία λιανικής πώλησης Casino. «Μέσω της συμμετοχής στην TotalEnergies, υλοποιούμε τη στρατηγική μας φιλοδοξία να διαφοροποιήσουμε τη γεωγραφική μας δραστηριότητα, η οποία επί του παρόντος επικεντρώνεται στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο», υπογράμμισε.