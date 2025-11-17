Θα-μειώσει-ο-opec+-την-παραγωγή-πετρελαίου-το-2026;-Οι-traders-αμφιβάλλουν

Οι traders πετρελαίου δεν βασίζονται σε μειώσεις παραγωγής από τον OPEC+ το επόμενο έτος, παρά τις προβλέψεις ότι ένα παγκόσμιο πλεόνασμα μπορεί να οδηγήσει τις τιμές ακόμη χαμηλότερα.

Σχεδόν τα δύο τρίτα από τους 25 brokers και αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του - News εκτίμησαν ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του πιθανότατα δεν θα μειώσουν την παραγωγή το επόμενο έτος. Λιγότερο από το ένα τρίτο θεωρεί ότι η ομάδα θα συμφωνήσει σε περιορισμό της προσφοράς -η πρώτη τέτοια κίνηση εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Παρότι πολλοί αναμένουν παγκόσμια υπερπροσφορά το 2026, εκτιμούν ότι δεν θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καταβυθίσει τις τιμές του αργού και να ωθήσει τον OPEC+ σε ανατροπή των αυξήσεων παραγωγής που εφαρμόζει φέτος.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της αιφνιδίασαν τις αγορές τον Απρίλιο αποφασίζοντας την ταχεία επαναφορά «παγωμένης» παραγωγής, παρά τα ήδη άφθονα αποθέματα, σε μια εμφανή προσπάθεια ανάκτησης μεριδίου αγοράς. Με τα σημάδια υπερπροσφοράς να εντείνονται -η οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι θα διογκωθεί σε επίπεδα ρεκόρ το 2026- οι παραγωγοί υιοθέτησαν πιο προσεκτική στάση, συμφωνώντας αυτόν τον μήνα να «παγώσουν» περαιτέρω αυξήσεις παραγωγής το πρώτο τρίμηνο.

Η υπερπροσφορά πετρελαίου διογκώνεται ολοένα και περισσότερο

Ο IEA βλέπει πλεόνασμα-ρεκόρ το 2026, καθώς ο OPEC+ και οι ανταγωνιστές αυξάνουν την παραγωγή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει 14% φέτος, κοντά στα 64 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, επιβαρύνοντας τα δημόσια οικονομικά των μελών του OPEC+. Ορισμένοι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν περαιτέρω πτώση τιμών. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι υπάρχει «πολύ σημαντική» πιθανότητα να μειώσει ο OPEC+ την παραγωγή το 2026 για να αποτρέψει βαθιά κάμψη.

Παρόλα αυτά, μόλις οκτώ από τους 25 συμμετέχοντες στην έρευνα του - δήλωσαν ότι αναμένουν περικοπές το 2026. Δώδεκα είπαν ότι δεν προσδοκούν καμία κίνηση, ενώ αρκετοί άλλοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο εκτός αν προκύψει απότομη αναταραχή στην αγορά.

«Η αντιστροφή της πολιτικής και η δέσμευση για μειώσεις είναι πιθανή μόνο εάν η ζήτηση υποστεί ορατή κατάρρευση, οι τιμές πέσουν κάτω από τα 50 δολάρια και καταστεί σαφές στους ηγέτες του OPEC ότι απαιτείται επιστροφή στη διαχείριση της αγοράς», εκτιμά ο Greg Brew, ανώτερος αναλυτής της Eurasia Group στη Νέα Υόρκη.

Από την απόφαση του Απριλίου, οκτώ βασικά κράτη του OPEC+ έχουν επαναφέρει -τουλάχιστον στα χαρτιά- τα τρία τέταρτα από τα 3,85 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα παραγωγής που είχαν αποσύρει από το 2023. Οι ποσότητες επιστρέφουν περίπου ένα έτος νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Άτομα με γνώση των θέσεων της Σαουδικής Αραβίας έχουν δηλώσει ότι η στροφή προς την αύξηση της παραγωγής αποσκοπεί στην ανάκτηση μεριδίων αγοράς που είχαν κερδίσει ανταγωνιστές, όπως οι αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικής εξόρυξης.

«Κάτι πρέπει να δώσει»

Θα μπορούσε επίσης να υπάρχει πολιτική διάσταση. Το Ριάντ επιδιώκει μια σειρά από εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσιγκτον, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καλέσει τον OPEC να μειώσει τις τιμές των καυσίμων.

Η απόφαση της συμμαχίας να παγώσει περαιτέρω αυξήσεις ενδέχεται να αποτελέσει προοίμιο για νέες περικοπές, σύμφωνα με τις FGE και Rapidan Energy Group.

Με την παγκόσμια ζήτηση να παραμένει υποτονική και την προσφορά από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τη Γουιάνα να παραμένει ισχυρή, ο IEA προβλέπει πιθανή υπερπροσφορά 4 εκατ. βαρελιών την ημέρα –επίπεδο άνευ προηγουμένου εκτός της περιόδου της πανδημίας το 2020.

Οι περικοπές του OPEC+ εμφανίζονται ως ο πιθανότερος τρόπος αποτροπής συσσώρευσης τόσο μεγάλων αποθεμάτων, ανέφερε ο οργανισμός. Οι παραγωγοί έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι μπορούν «να παγώσουν ή να αντιστρέψουν» τις αυξήσεις παραγωγής του έτους.

«Είτε αυτό το επερχόμενο πλεόνασμα είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη στην πρόσφατη ιστορία της αγοράς πετρελαίου, είτε κάτι πρέπει να αλλάξει το επόμενο έτος ώστε να αποτραπεί απότομη πτώση τιμών», δήλωσε ο Bob McNally,, πρόεδρος της Rapidan και πρώην σύμβουλος ενέργειας στον Λευκό Οίκο. «Αν δεν το κάνουν οι γεωπολιτικές αναταράξεις ή οι κυρώσεις σε Ιράν ή Ρωσία, τότε ίσως χρειαστεί μια μεγάλη περικοπή από τον OPEC+».

Η υποχώρηση των τιμών έχει ασκήσει οικονομική πίεση σε πολλά μέλη του OPEC+, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και έχει αναγκαστεί να περιορίσει επενδύσεις σε κεντρικά αναπτυξιακά έργα.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές -όπως η Goldman Sachs και η HSBC- εκτιμούν ότι η υπερπροσφορά του 2026 θα είναι μικρότερη από ό,τι υπολογίζει ο IEA. Η Κίνα ενδέχεται να συνεχίσει να απορροφά επιπλέον ποσότητες για στρατηγικά της αποθέματα.

Εάν ο OPEC+ αντέξει την αδυναμία της αγοράς στις αρχές του 2026, μπορεί να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση προς τα τέλη του έτους. Η αύξηση της παραγωγής εκτός OPEC ενδέχεται να επιβραδυνθεί ήδη από τις αρχές του νέου έτους, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BP, Μάρεϊ Όχινκλοου.

Η συμμαχία θα μπορούσε τότε να παρουσιάσει τη στρατηγική μεταστροφή της υπέρ της ανάκτησης μεριδίου αγοράς ως επιτυχία, καθώς προβλέψεις από τον IEA και τη Goldman Sachs δείχνουν ότι η ζήτηση πετρελαίου ίσως συνεχίσει να αυξάνεται για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.