Ιράκ:-Συζητά-εξάμηνη-εξαίρεση-από-τις-αμερικανικές-κυρώσεις-σε-βάρος-της-lukoil

Την εξάμηνη εξαίρεση από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής εταιρείας Lukoil, συζητά το Ιράκ, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της για να πουλήσει το μερίδιο της στο γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Reuters τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Η Lukoil κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση ανωτέρας βίας στο κοίτασμα πετρελαίου, έγραψε το Reuters, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις μεγάλες ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

