Κέβιν-Χάσετ:-Υπάρχουν-ανάμεικτα-μηνύματα-στην-αγορά-εργασίας

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν ανάμεικτα μηνύματα στην αγορά εργασίας και ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να επιβραδύνεται.

«Νομίζω ότι υπάρχουν ανάμεικτα μηνύματα στην αγορά εργασίας και πραγματικά, πραγματικά θετικά μηνύματα στις αγορές παραγωγής», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μικρή σχεδόν ήσυχη περίοδος στην αγορά εργασίας, επειδή οι εταιρείες διαπιστώνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους εργαζομένους τους τόσο παραγωγικούς που δεν χρειάζεται απαραίτητα να προσλάβουν τα νέα παιδιά που αποφοιτούν από το κολέγιο», είπε.

Μια αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να ωθήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει ξανά το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, λένε οι οικονομολόγοι.

- Reuters