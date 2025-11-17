Καναδάς:-Υποχώρηση-του-πληθωρισμού-στο-2,2%-τον-Οκτώριο-υποχώρησε-στο-2,2%

Ο ετήσιος πληθωρισμός του Καναδά τον Οκτώβριο υποχώρησε στο 2,2%, καθώς οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν, οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν και το κόστος των τόκων στεγαστικών δανείων μειώθηκε κάτω από το όριο του 3%, σύμφωνα με στοιχεία της Δευτέρας.

Η άρση του φόρου άνθρακα στη βενζίνη φέτος συνέχισε να μειώνει τις ετήσιες αυξήσεις των τιμών τους τελευταίους μήνες. Με την επιφύλαξη της άρσης του φόρου άνθρακα, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% τον Οκτώβριο από 2,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,1% για τον Οκτώβριο, από 2,4% τον Σεπτέμβριο. Σε μηνιαία βάση, προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 0,2%.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός ήταν σύμφωνος με τις προβλέψεις, σύμφωνα με στοιχεία της StatsCan.

Η Τράπεζα του Καναδά ανέφερε τον σταθερό πληθωρισμό ως έναν από τους κύριους λόγους για να σηματοδοτήσει τη διακοπή των μειώσεων των επιτοκίων τον περασμένο μήνα. Μια περαιτέρω χαλάρωση τον Οκτώβριο είναι πιθανό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της για να διατηρήσει το τρέχον πολιτικό επιτόκιο του 2,25% τον επόμενο μήνα.

Μια μεγαλύτερη μηνιαία μείωση της τιμής της βενζίνης τον Οκτώβριο μείωσε την ετήσια πτώση της τιμής του καυσίμου στο 9,4% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με πτώση 4,1% τον Σεπτέμβριο. Η πτώση των τιμών της βενζίνης σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του φόρου άνθρακα στα καύσιμα.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Οκτώριο

Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην επιβράδυνση της αύξησης του πληθωρισμού ήταν οι τιμές των τροφίμων. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των τροφίμων που αγοράζονται από τα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Οκτώβριο, από αύξηση 4,0% τον Σεπτέμβριο.

Αν και οι τιμές των ειδών παντοπωλείου επιβραδύνθηκαν τον Οκτώβριο, οι τιμές παρέμειναν υψηλές και ξεπέρασαν τον συνολικό πληθωρισμό για εννέα συνεχόμενους μήνες, ανέφερε η StatsCan.

Το κόστος των τόκων στεγαστικών δανείων, ένα μέρος του πληθωρισμού των στεγαστικών δανείων, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,9% τον Οκτώβριο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά σε περισσότερα από τρία χρόνια που μειώθηκε κάτω από το 3%.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός ενοικίων, ένα άλλο μέρος του συνολικού πληθωρισμού των στεγαστικών δανείων, αυξήθηκε πάνω από 5%, σημειώνοντας επιτάχυνση για δύο συνεχόμενους μήνες. Λόγω της αστάθειας των τιμών και των φοροαπαλλαγών της κυβέρνησης, η Τράπεζα της Κύπρου και οι οικονομολόγοι παρακολούθησαν τα μέτρα του δομικού πληθωρισμού για να μετρήσουν τις τάσεις των τιμών στον Καναδά.

Ένα από τα βασικά μέτρα του πληθωρισμού, ο διάμεσος του ΔΤΚ, ή το κεντρικότερο στοιχείο του καλαθιού του ΔΤΚ, ήταν στο 2,9% τον Οκτώβριο, μειωμένο από το αναθεωρημένο προς τα κάτω 3,1% τον Σεπτέμβριο, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Το άλλο βασικό μέτρο, το CPI-trim, το οποίο εξαιρεί τις πιο ακραίες μεταβολές των τιμών, μειώθηκε στο 3,0% τον Οκτώβριο από 3,1% τον Σεπτέμβριο.

Το καναδικό δολάριο αποδυναμώθηκε λίγο μετά τα στοιχεία και διαπραγματεύτηκε με πτώση 0,07% στο 1,4030 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ή 71,28 σεντς ΗΠΑ. Οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 1,4 μονάδες βάσης στο 2,437%.

- Reuters