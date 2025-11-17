Κομισιόν-για-Ελλάδα:-Διατήρηση-υψηλών-ρυθμών-ανάπτυξης-και-πλεονασμάτων-φέτος-και-το-2026

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να διατηρήσει την ισχυρή της δυναμική και να αναπτυχθεί κατά 2,1% φέτος, 2,2% το 2026 και 1,7% το 2027, ρυθμό πολλαπλάσιο της ευρωζώνης για τα έτη 2025 και 2026. Κύριοι μοχλοί για την διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, είναι η κατανάλωση και οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Για το χρέος εκτιμά ότι θα συνεχίσει να υποχωρεί για να διαμορφωθεί κάτω από το 140% του ΑΕΠ το 2027. Μείωση η οποία εκτιμάται ότι θα προέλθει τόσο από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ όσο και από τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Για πρώτη φορά οι προβλέψεις ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις για το 2027 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώνει ότι «η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να μετριαστεί στο 1,7% το 2027, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) φτάνει στο τέλος του.

«Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές για την περίοδο 2025-27, με γενικά σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα παρά τις φορολογικές μειώσεις και τα κοινωνικά μέτρα» σημειώνει η Κομισιόν. Προσθέτει μάλιστα ότι παρόλο που η οικονομία έχει μέχρι στιγμής επιδείξει ανθεκτικότητα στις εξωτερικές προκλήσεις, μια παρατεταμένη αύξηση της γεωπολιτικής ή εμπορικής αβεβαιότητας και του κόστους χρηματοδότησης θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τις εξαγωγές —ιδίως στον τουριστικό τομέα— και την επενδυτική δραστηριότητα.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, από 2,8% φέτος στο 2,4% μέχρι το 2027, καθώς η ισχυρή ζήτηση και η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών της ενέργειας ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές καταναλωτή.

Η ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, από 147,6% φέτος στο 142,1% το 2026 και στο 138% του ΑΕΠ το 2027.

Η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή το 2025 και το 2026, ενισχυόμενη από τη διψήφια αύξηση της εταιρικής χρηματοδότησης και την υλοποίηση του RRP. Η αύξηση τους για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 6,9% και 7,1% το 2026 με δραστική υποχώρηση στο 1,5% το 2027.

Η ανεργία μειώνεται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί πάνω από μια δεκαετία, αλλά παραμένουν διαρθρωτικές προκλήσεις.

Επιπλέον, ένα νέο πακέτο επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων αναμένεται να ενισχύσει την καθαρή αύξηση μισθών και την ιδιωτική κατανάλωση. Η ζήτηση εισαγωγών προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, δεδομένου του υψηλού εισαγόμενου περιεχομένου των επενδύσεων.

Βελτίωση της αγοράς εργασίας αλλά οι προκλήσεις παραμένουν

Το Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,2%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Παρόλα αυτά παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επισημαίνει η Κομισιόν. «Μετά την κορύφωση του δεύτερου τριμήνου του 2024, τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας έχουν μειωθεί ελαφρώς, αν και εξακολουθούν να υποδεικνύουν σχετικά «σφιχτή» αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών».

Η απασχόληση αναμένεται να συνεχιστεί με αυξητικές τάσεις, αλλά με βραδύτερο ρυθμό λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως ελλείψεις δεξιοτήτων και χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, ιδίως μεταξύ των γυναικών. Οι μισθοί ανά εργαζόμενο αναμένεται να επιταχυνθούν, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,6% κατά την περίοδο προβλέψεων, λόγω των αυξήσεων του κατώτατου μισθού, της μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της πρόσφατα ανακοινωθείσας φορολογικής μεταρρύθμισης στο εισόδημα φυσικών προσώπων.

Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Παρά την υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός, λόγω της μείωσης των τιμών σε ενέργεια και υπηρεσίες, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση και η «κλειστή» αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρήσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές καταναλωτή.

Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί μόνο σταδιακά, φτάνοντας το 2,8% το 2025 και το 2,3% το 2026. «Παρότι ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα αναμένεται να αποκλιμακωθεί, η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών ενέργειας αναμένεται να συγκρατήσει τον πληθωρισμό στο 2,4% το 2027».

Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί από 1,2% του ΑΕΠ το 2024 σε περίπου 1,1% το 2025. Αυτό αντανακλά τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από 4,7% σε 4,3%, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από χαμηλότερες δαπάνες για τόκους. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μέτρα (0,7% του ΑΕΠ), που περιλαμβάνουν:

μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών,

αυξήσεις μισθών στο δημόσιο,

επίδομα ενοικίου βάσει εισοδηματικών κριτηρίων,

μόνιμη ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ για ευάλωτα άτομα.

Πρόσθετες πιέσεις προέρχονται από υψηλότερες δαπάνες για υγεία και άμυνα, καθώς και από μια δημοσιονομική διόρθωση που σχετίζεται με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, ισοδύναμη με 0,2% του ΑΕΠ. Αυτές οι επιδράσεις αντισταθμίζονται μερικώς από αυξημένα έσοδα, τα οποία στηρίζονται από συνεχιζόμενα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και υψηλότερα τέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το 2026, το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,3%, μειωμένο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ (φορολογική μεταρρύθμισης, μείωση στον ΕΝΦΙΑ, στοχευμένες αυξήσεις στις συντάξεις, κ.α.) με εκτιμώμενο κόστος 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και 0,8% του ΑΕΠ το 2027.

«Η πρόβλεψη ενσωματώνει επίσης υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν από 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% το 2026».

Το 2027, ο προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα είναι ισοσκελισμένος αντιστοιχώντας σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,2%. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται κυρίως σε υψηλότερες δαπάνες τόκων και στην πλήρη ετήσια επίδραση του νέου δημοσιονομικού πακέτου.