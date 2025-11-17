Κομισιόν:-Η-ανισότητα-στις-αμοιβές-κάνει-τις-γυναίκες-να-«εργάζονται-δωρεάν»-για-τις-τελευταίες-45-μέρες-του-χρόνου

Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο μόνο 0,88 ευρώ για κάθε ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, πράγμα που σημαίνει ότι συμβολικά θα αρχίσουν να «εργάζονται δωρεάν» από τις 17 Νοεμβρίου έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την ΕΕ.

Η ίση αμοιβή δεν αποτελεί ακόμη πραγματικότητα για τις εργαζόμενες γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι άνδρες συνεχίζουν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 12% περισσότερο ανά ώρα. Αυτό σημαίνει ότι από τη Δευτέρα, οι γυναίκες θα μπορούσαν, θεωρητικά, να σταματήσουν να εργάζονται μέχρι το τέλος του έτους για να αντισταθμίσουν τη διαφορά αμοιβής.

Κάθε χρόνο, οι Βρυξέλλες ορίζουν αυτήν την ημερομηνία ως «Ημέρα Ίσης Αμοιβής».

«Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να αμείβονται διαφορετικά για την ίδια εργασία», δήλωσαν οι Ευρωπαίες Επίτροποι Ροξάνα Μινζάτου και Χάτζια Λαμπιμπ .

Το χάσμα έχει μειωθεί κατά 4% την τελευταία δεκαετία, αλλά η συνολική πρόοδος ήταν αργή σε ολόκληρο το μπλοκ και η ΕΕ απέχει πολύ από την επίτευξη ισότητας των φύλων στις αποδοχές. Περίπου το 24% του τρέχοντος χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων οφείλεται στην υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε σχετικά χαμηλά αμειβόμενους τομείς, όπως η φροντίδα, η υγεία και η εκπαίδευση. Επίσης, οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τους άνδρες, αλλά αφιερώνουν περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η θέση στην ιεραρχία της εργασίας παίζει επίσης ρόλο στο επίπεδο των αμοιβών, καθώς λιγότεροι από ένας στους 10 διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών είναι γυναίκες.

Από το 2020, η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο στις πολιτικές ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τις υπηρεσίες φροντίδας και τη διαφάνεια των αμοιβών.

Σύμφωνα με νέους κανόνες, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2026, οι εταιρείες θα πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς και να εφαρμόζουν αλλαγές εάν το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δυο φύλων υπερβαίνει το 5%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος την επόμενη στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων για μετά το 2025, η οποία θα περιγράφει τις νέες πρωτοβουλίες και τη νομοθεσία για τα επόμενα χρόνια.