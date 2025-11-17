Κομισιόν:-Καλύτερη-του-αναμενομένου-η-ανάπτυξη-στην-Ευρωζώνη-το-2025

Η οικονομική ανάπτυξη το 2025 στην Ευρωζώνη αποδεικνύεται καλύτερη από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3%, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Μαΐου για 0,9%. Ταυτόχρονα, πάντως, υπάρχουν και κίνδυνοι που σχετίζονται με την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς.

«Ακόμα και σε ένα δυσμενές περιβάλλον, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε να αναπτύσσεται», εξήγησε σε δήλωσή του ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Τώρα, δεδομένου του απαιτητικού εξωτερικού περιβάλλοντος, η Ένωση πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να απελευθερώσει την εσωτερική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση του έργου μας στην ατζέντα της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης της ρύθμισης, της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και της ενίσχυσης της καινοτομίας» πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι κίνδυνοι

«Οι καθοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να κυριαρχούν», προειδοποιεί η εκτελεστική εξουσία της Ε.Ε. στην έκθεση. «Η επίμονη αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, σε ένα περιβάλλον όπου οι δασμοί και οι μη δασμολογικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη περισσότερο από το αναμενόμενο. Μια περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να εντείνει τους κραδασμούς από την πλευρά της προσφοράς» σημειώνεται στην έκθεση.

Βάσει των εκτιμήσεων, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αντέξει το σοκ της άφιξης του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και της στρατηγικής του, ειδικά στο εμπόριο, καλύτερα από το αναμενόμενο. Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης πιθανότατα έχουν στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της ευρωζώνης.

Όπως αναφέρθηκε, η εκτίμηση για ανάπτυξη 1,3% στη νομισματική ένωση για το 2025 είναι καλύτερη από την εκτίμηση του περασμένου Μαΐου (0,9%). Το 2026, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι 1,2%.

