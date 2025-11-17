Κ.-Κυρανάκης:-«Τέλος-με-τις-απ΄ευθείας-αναθέσεις-για-συγκοινωνιακό-έργο-στην-περιφέρεια»

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανονισμούς δίνοντας σε ιδιώτες απευθείας αναθέσεις. Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τη διαγωνιστική διαδικασία για το συγκοινωνιακό έργο στην ελληνική περιφέρεια, κατά τη διάρκεια απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου.

Ο κ. Καραμέρος ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει εκχωρήσει συγκοινωνιακό έργο της ΟΣΥ σε ιδιώτες, συγκεκριμένα σε κοινοπραξίες των ΚΤΕΛ, επισημαίνοντας ότι έχουν υπάρξει δημοσιεύματα και έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργία αρκετών ΚΤΕΛ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επισήμανε επίσης ότι μετά την παραχώρηση 63 λεωφορειακών γραμμών σε Ανατολική και Δυτική Αττική για οκτώ χρόνια, η κυβέρνηση προχωρά τώρα σε διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση δημόσιου συγκοινωνιακού έργου αστικού και υπεραστικού χαρακτήρα σε ιδιώτες. Ο βουλευτής ζήτησε διευκρινίσεις για το πώς και γιατί θα παραχωρηθούν ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δημοσίου στους ιδιώτες αναδόχους.

Απαντώντας, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι εδώ και δεκαετίες το συγκοινωνιακό έργο στην ελληνική περιφέρεια εκτελείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα ΚΤΕΛ, και αυτό ίσχυε και κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε πως η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι πλέον προκηρύσσεται διαγωνισμός αντί για απευθείας αναθέσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Συμπλήρωσε ότι δεν παραχωρείται συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτες, αλλά προχωρά για πρώτη φορά διαγωνιστική διαδικασία για την ελληνική περιφέρεια, με το κράτος να αποφασίζει για τις μισθώσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας με μικρότερο ενδιαφέρον για συγκοινωνιακό έργο, ωστόσο ακόμη και οι λιγοστοί κάτοικοι πρέπει να εξυπηρετούνται. Το κράτος, όπως είπε, παραμένει παρόν, ειδικά σε δρομολόγια αστικού ή υπεραστικού χαρακτήρα. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που προβλέπει η διακήρυξη αφορούν αστικές μεταφορές σε είκοσι πόλεις της χώρας, μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων με τους αναδόχους. Η μίσθωση των ηλεκτρικών λεωφορείων θα γίνεται σε αναδόχους που ενδιαφέρονται από αυτές τις πόλεις.

Ο κ. Καραμέρος ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις για τη σύνδεση της εναρμόνισης του συγκοινωνιακού έργου με τους στόχους βιώσιμης κινητικότητας, καθώς η διακήρυξη θέτει ως ελάχιστη προϋπόθεση τον εικοσιπενταετή κύκλο ζωής των οχημάτων.

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι ο εθνικός νόμος ορίζει ως ανώτατο όριο τα 27 έτη, ωστόσο το όριο έχει μειωθεί στα 25 έτη. Επεσήμανε, τέλος, ότι οι προσφορές με λεωφορεία νεότερης γενιάς λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία στη διαγωνιστική διαδικασία.

