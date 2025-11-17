Μαρινάκης:-Στο-ΠΑΣΟΚ-είναι-όλοι-σύμφωνοι-με-τις-δηλώσεις-της-Θρασκιά-για-τον-Τσίπρα;

Με ανακοίνωσή του ο Υφυπουργούς παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε σε δηλώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης, για τα σενάρια ενδεχομένων συνεργασιών μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε: «Πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα.

Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους.

Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα “παραϋπουργεία δικαιοσύνης” του κ. Τσίπρα και “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια”;

Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους»;

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΙ μεταξύ άλλων είπε: «Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί ο κ. Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ». Σε άλλο σημείο τόνισε: «Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ ακόμα και με τον κ. Τσίπρα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.