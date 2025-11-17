Μερτς:-Υπερβολικά-αυστηροί-οι-ευρωπαϊκοί-τραπεζικοί-κανόνες

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμφώνησε με την άποψη άλλων Ευρωπαίων πολιτικών υποστηρίζοντας ότι οι τραπεζικοί κανονισμοί της Ένωσης είναι υπερβολικά αυστηροί, την ώρα που οι ΗΠΑ προσφέρουν στους δανειστές τους μεγαλύτερη ευελιξία να στηρίξουν την χρηματοδότηση της οικονομίας.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμφώνησε με την άποψη άλλων Ευρωπαίων πολιτικών υποστηρίζοντας ότι οι τραπεζικοί κανονισμοί της Ένωσης είναι υπερβολικά αυστηροί, την ώρα που οι ΗΠΑ προσφέρουν στους δανειστές τους μεγαλύτερη ευελιξία να στηρίξουν την χρηματοδότηση της οικονομίας.

«Η τραπεζική ρύθμιση είναι επίσης σημαντική», δήλωσε ο Μερτς σε κοινό τραπεζιτών στη Φρανκφούρτη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Euro Finance Week τη Δευτέρα. «Στη Γερμανία και την Ευρώπη – και θέλω να το πω αυτό ξεκάθαρα – οι κανονισμοί είναι υπερβολικά αυστηροί» πρόσθεσε.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πιέζουν τις ρυθμιστικές αρχές να χαλαρώσουν τον έλεγχο στις τράπεζες, καθώς οι οικονομίες τους αντιμετωπίζουν τεράστιες ανάγκες για επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιακή τεχνολογία και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής. Από την πλευρά τους οι τραπεζίτες έχουν εντείνει τις εκκλήσεις τους για χαλάρωση των κανόνων δανεισμού, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος έναντι των ανταγωνιστών τους στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να χαλαρώσει τα εποπτικά πρότυπα, αναφέρει το -.

Ο Μερτς δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έλαβαν πολλές από τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη ρύθμιση μετά την οικονομική κρίση του 2008. Ωστόσο, ανέφερε τα μεγαλύτερα επίπεδα κεφαλαίου των τραπεζών ως απόδειξη ότι είναι πλέον ισχυρότερες.

«Αυτό είναι απολύτως σωστό», δήλωσε ο Μερτς στο συνέδριο. «Αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Αμερική, σε άλλα μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη, δημιουργεί πολύ περισσότερες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών» πρόσθεσε.