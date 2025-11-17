Με-πτώση-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-στη-wall-street

Υποχώρησαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, υπό το βάρος των απωλειών στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η Wall Street αναμένει σημαντικές ανακοινώσεις αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia και τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου.

Ο Dow Jones έχασε 557,24 μονάδες ή 1,18%, κλείνοντας στις 46.590,24, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός των chips τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με τις Salesforce και Apple, οδήγησαν χαμηλότερα τον δείκτη των blue chips. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,92% κλείνοντας στις 6.672,41 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατρακύλησε 0,84% και έκλεισε στις 22.708,08.

Η Nvidia υποχώρησε περίπου 3% εν αναμονή των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Η εταιρεία και άλλες μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πηγή πίεσης τον τελευταίο καιρό, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις. Η Blue Owl Capital, δανειστής στον χώρο της ιδιωτικής πίστης, υποχώρησε 7% amid ανησυχιών για την αυξημένη της έκθεση στη χρηματοδότηση data centers για AI.

«Από τη μία, θα είναι σημαντικό για τη Nvidia να επιβεβαιώσει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής της Baird. «Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα, που μάλλον θα παραμείνει ανοιχτό: “Δεδομένου ότι υπάρχει ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, ποια είναι η απόδοση επένδυσης για τις εταιρείες που αγοράζουν όλα αυτά τα chips;”»

«Αν δώσουν οποιαδήποτε έστω και ελαφρώς υποτονική πρόβλεψη για τη ζήτηση των chips τους, η αγορά θα το εκλάβει αρνητικά», πρόσθεσε.

Μετά τη Nvidia, η Walmart θα ανακοινώσει αποτελέσματα πριν το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη και αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δείξουν πόσο έχει «στεγνώσει» ο καταναλωτής και αν η καταναλωτική συμπεριφορά γίνεται περισσότερο διπολική, τόνισε ο αναλυτής.

«Οι μετοχές του κλάδου λιανικής, ειδικά ελλείψει κάποιων στοιχείων της αγοράς εργασίας, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για το πώς θα “νιώσει” η αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου», είπε.

Οι επενδυτές περιμένουν επίσης εναγωνίως και τα στοιχεία για την απασχόληση Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, τα πρώτα που δημοσιοποιούνται μετά τη λήξη του shutdown. Tα στοιχεία, όπως και τα πρακτικά της Fed από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου που θα δημοσιοποιηθούν αυτή την εβδομάδα, ακόμα και αν θεωρηθούν «ξεπερασμένα», θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια εικόνα σε μια περίοδο όπου η αγορά βρίσκεται «σε ένα κενό για τις επόμενες δύο εβδομάδες μέχρι να επανέλθει ο ρυθμός», σημείωσε ο Mέιφιλντ.

Η αγορά έχει περιορίσει τις προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση της Fed τον επόμενο μήνα. Οι traders δίδουν πλέον περίπου 40% πιθανότητα μείωσης, από πάνω από 90% πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η Alphabet ήταν το φωτεινό σημείο της σημερινής συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3% αφού η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε ότι απέκτησε μερίδιο στη μητρική εταιρεία της Google και του YouTube. Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από το γεγονός ότι η Berkshire εξακολουθεί να βλέπει αξία στη μετοχή, παρότι η αγορά AI έχει ήδη “τρέξει” πολύ φέτος, αν και ο ίδιος ο Μπάφετ πιθανότατα δεν ήταν υπεύθυνος για την εν λόγω αγορά, αλλά οι δύο διαχειριστές μετοχών της εταιρείας.

Αντίθετα, το bitcoin υποχώρησε πάνω από 3%, ένδειξη μειωμένης διάθεσης για ρίσκο και πιθανής εξασθένησης του επενδυτικού κλίματος στον τεχνολογικό κλάδο.

Με τις κινήσεις της σημερινής συνεδρίαης, ο S&P 500 βρίσκεται πλέον σχεδόν 3% χαμηλότερα το Νοέμβριο, μετά από έξι συνεχόμενους μήνες ανόδου. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 4% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό του, ενώ ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq είναι σε ακόμη χειρότερη θέση, σχεδόν 6% χαμηλότερα από το ρεκόρ του. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 έχει υποχωρήσει 6% τον μήνα και 8% από το υψηλό του.