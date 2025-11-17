Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, όλα ήταν ψέματα – Δείτε βίντεο

Ανοιχτά μίλησε, για πρώτη φορά, η Κατερίνα Νοτοπούλου, αναφορικά με τα σχόλια και τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει όταν ανέλαβε το πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, τόσο για το μορφωτικό της επίπεδο και το ότι ήταν «καθαρίστρια» όσο και για τα περί σχέσης της με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Και τα δύο με πείραξαν. Όλα ήταν ψέματα. Ήταν δύσκολο στη διαχείρισή τους, επειδή δεν μιλούσα εκείνη την περίοδο σε κανάλια και δημοσιογράφους, ένιωσα ότι δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» της εφημερίδας «Μακεδονία».

Παράλληλα, δήλωσε ότι περιμένει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να απαντήσει εάν θα συμμετείχε στη νέα πολιτική κίνηση, που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε επίσης ότι στην πολιτική της διαδρομή βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονο σεξισμό. «Συνειδητοποίησα με έναν δύσκολο και βίαιο τρόπο ότι ο σεξισμός είναι παντού, ότι οι γυναίκες χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες» είπε. Όπως ανέφερε, είχε δεχθεί αμφισβήτηση για τα τυπικά της προσόντα, για το αν ολοκλήρωσε τις σπουδές της, για την επαγγελματική της πορεία και για το γιατί βρέθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο -ερωτήματα που, όπως λέει, δεν καταλάβαινε γιατί τίθενται.

Στη συνέντευξή της, μίλησε και για το σοβαρό πρόβλημα ακοής που αντιμετωπίζει από το 2015 εξαιτίας ενός επιθετικού αυτοάνοσου νοσήματος. «Ήταν ένα αυτοάνοσο επιθετικό και η βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης ήταν αυτό που έμεινε. Με τα αυτοάνοσα μαθαίνεις να ζεις, χρειάστηκε να μάθω έναν καινούριο τρόπο να υπάρχω» σημείωσε.

Εξήγησε ότι από τότε απολαμβάνει μόνο τα τραγούδια που είχε ακούσει πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, ενώ βασίζεται σε ακουστικό βαρηκοΐας, στην ανάγνωση των χειλιών και στη στήριξη των ανθρώπων της. «Μου λείπει η μουσική από τη ζωή μου, να ακούσω ένα αστείο πιο εύκολα… γενικά σταμάτησα να ακούω» εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, περιέγραψε με ειλικρίνεια και χιούμορ τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν αναγκάστηκε να ξαναμάθει τον τρόπο που ζει και επικοινωνεί, σημειώνοντας ότι η αλλαγή αυτή επηρέασε βαθιά την καθημερινότητά της.

Δείτε τη συνέντευξη της Κατερίνας Νοτοπούλου