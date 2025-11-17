ΝΥΤ:-Συν-ceo-σε-ai-startup-o-Τζεφ-Μπέζος

Αν και συμμετέχει στην Blue Origin, ο επίσημος τίτλος του στην διαστημική εταιρεία είναι ιδρυτής.

Συν-CEO μιας νέας νεοσύστατης επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης που θα επικεντρώνεται στη μηχανική και την κατασκευή υπολογιστών, αυτοκινήτων και διαστημοπλοίων, αναλαμβάνει ο Τζεφ Μπέζος σύμφωνα με τους New York Times τη Δευτέρα.

Η εταιρεία, με την ονομασία Project Prometheus, έχει συγκεντρώσει ενίσχυση 6,2 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την μία από τις πιο καλά χρηματοδοτούμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κόσμο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των ΝΥΤ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπέζος αναλαμβάνει επίσημο λειτουργικό ρόλο σε μια εταιρεία από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Amazon τον Ιούλιο του 2021. Αν και συμμετέχει στην Blue Origin, ο επίσημος τίτλος του στην διαστημική εταιρεία είναι ιδρυτής.

Με τη νέα νεοσύστατη επιχείρηση, ο Μπέζος εισέρχεται σε μια υπερπλήρη αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης με αρκετές μικρότερες εταιρείες που προσπαθούν να εισέλθουν με νέο λογισμικό και προϊόντα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου με τους βασικούς παίκτες του κλάδου, όπως η Microsoft, η OpenAI, η Meta και η Google.