Οι-ευρωαγορές-ανοίγουν-τη-νέα-επενδυτική-εβδομάδα-με-συγκρατημένη-αισιοδοξία

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή τη στιγμή ανοδικά κατά 0,48% στις 575,21 μονάδες , με τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται στο πράσινο.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE σημειώνει μικρή άνοδο 0,08% στις 9.706,60 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται οριακά κατά 0,02% στις 8.170,84 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,14% στις 23.931,89 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTMIB έχει επίσης ανοδικές τάσεις 0,08% στις 44.037,00 μονάδες. Από την άλλη μεριά, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 ανοίγει με μικρές απώλειες 0,09% στις 16.335, 60 μονάδες.

Η απαισιόδοξη διάθεση που κυριαρχεί στις περιφερειακές μετοχές έρχεται μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές αγορές, με τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κλείνουν έντονα πτωτικά την Παρασκευή, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με μια «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης κλόνισαν την επενδυτική εμπιστοσύνη και την παγκόσμια οικονομία.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έχουν επίσης ωθήσει τους επενδυτές να επανεξετάσουν την πιθανότητα μιας μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Τη Δευτέρα, οι αγορές αποτιμούν σε 56,1% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group. Έναν μήνα πριν, η αγορά έδινε 95% πιθανότητα σε μια μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

Στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα futures σε μετοχές κινήθηκαν ελαφρώς μεταβλητά μετά από μια νευρική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας οι ανησυχίες για αποτιμήσεις, η εσωτερική ανακατανομή θέσεων στην αγορά και η αναθεώρηση των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed άσκησαν πίεση στο επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.