Παράταση-έως-31-Μαΐου-2026-για-Σπίτι-μου-2

Την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει παράταση έως τις 31 Μαΐου του 2026 στην προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η 31/12.

Επίσης, η τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.

Σε δηλώσεις του (στον ρ/σ Σκάι) ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισ. ευρώ, από συμπολίτες μας για να αγοράσουν σπίτια και «υπερβαίνουμε πλέον τους 11.000 πολίτες».

Εξήγησε επίσης ότι τα 11.000 σπίτια που έχουν κλειδώσει, έχουν ηλικία κατασκευής έως το 2007.