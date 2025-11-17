Παρουσία-των-εταιρειών-μελών-της-ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ-ΜΑΣ-στη-global-pack

Ολοκληρώθηκε η παρουσία εταιριών-μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη διεθνή έκθεση συσκευασίας Global Pack, που πραγματοποιήθηκε στις 07–10 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση προσέλκυσε επαγγελματίες, εμπορικούς επισκέπτες και φορείς της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εταιρίες-μέλη FORLABELS και CARTONTEC συμμετείχαν στο κοινό περίπτερο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις συσκευασίας, τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.

Παράλληλα, με δικά τους αυτόνομα περίπτερα συμμετείχαν οι εταιρίες-μέλη: FLEXIA, GR INOX, MEDILINE, SABO, ALPHA BROS και ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS, αναδεικνύοντας τον πολυσχιδή ρόλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της συσκευασίας, της βιομηχανικής τεχνολογίας και της καινοτομίας.

«Η παρουσία των εταιριών-μελών στην GLOBAL PACK επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, την αξία των εγχώριων παραγωγικών λύσεων και τη σημασία της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Παράλληλα, η έκθεση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για δικτύωση, ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλά ποιοτικά πρότυπα», τονίζεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «με συμμετοχές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εφαρμογών στη συσκευασία, τα μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική βιομηχανία, δημιουργώντας υπεραξία για την εγχώρια οικονομία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον».

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρείες ως μέλη:

Agrino, Λουξ, Νιτσιάκος, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic Arts, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Οικογένεια Βολιώτη, Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island, Polyplast, Nikolopoulou, evlogia, Οικογένεια Χριστοδούλου, Mediline, GR.INOX, Viospiral, Αφοί Κοροντζή, ROLLEX, Specisoft, Pressious Arvanitidis, Mediterra, Alphabros, ERMA FIRST, IRIDA, Αγγελάκης, Γευσήνους,