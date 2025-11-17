Πολιτική-κουζίνα-με-μία-απ’-όλα-και-10-κόμματα:-Τραπέζια,-σούβλες-και-μαδήματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε αφοπλιστικά ότι το έχει αποφασίσει πως «θα φάει πολύ ξύλο» από τους πρώην συντρόφους του για τα όσα γράφει στο βιβλίο του – και πράγματι, άνθρωποι όπως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης , ο Παύλος Πολάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν δείξει δημοσίως τις προθέσεις τους.

Οι αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη στην περσινή επανεκλογή του εναποθέτουν τις ελπίδες τους για ανάκαμψη στο συνέδριο του κόμματος που προσδιορίζεται για τον Μάρτιο, ωστόσο είναι δεδομένο ότι στον οργανωτικό τομέα (επομένως και στις ψηφοφορίες) δεν έχουν απολύτως καμία τύχη.

Την ίδια στιγμή, στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει οι παρενέργειες της «κολλημένης βελόνας» του κόμματος, καθώς τα στελέχη αντιλαμβάνονται ότι με τους σημερινούς συσχετισμούς το κόμμα ενδέχεται να εκλέξει λιγότερους από 45 βουλευτές, πράγμα που σημαίνει ότι, πρώτον, θα υπάρξουν και πάλι νομοί χωρίς «πράσινη» κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως και μεγάλες εσωκομματικές μάχες στις μεγάλες περιφέρειες, όπου το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά… μονοψήφια ποσοστά, χωρίς ελπίδα για εκλογή και δεύτερου βουλευτή.

Θα ακολουθήσουν τραπεζώματα, αλλά θα συνεχιστούν και οι περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να δέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πάνω από το 30%-31% σε μη προεκλογική περίοδο.

Την αρχή έκανε ο πρωθυπουργός με μια προαναγγελθείσα βόλτα στο εντευκτήριο της Βουλής, όπου τον περίμεναν δεκάδες βουλευτές. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης είπε την ατάκα για το ποιος θα… σουβλιστεί το Πάσχα του 2027, προσδιορίζοντας από τη μία τον χρόνο των εκλογών και σπάζοντας από την άλλη τον… πάγο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ταλαιπωρεί τους «γαλάζιους» κοινοβουλευτικούς της Νέας Δημοκρατίας.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολύ μικρή διείσδυση στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. -οριακά πάνω από τη μονάδα σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις- και στρέφονται σε μια προσπάθεια επανασυσπείρωσης, ξεκινώντας από τους βουλευτές της περιφέρειας.

Στη Νέα Δημοκρατία έχουν εντείνει τις μετρήσεις για το «κόμμα Σαμαρά» μετά την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 και την αίσθηση που έδωσε ότι θα προχωρήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δημιουργία κόμματος: είναι ενδιαφέρον ότι ο κ. Σαμαράς επιχείρησε με τη συνέντευξή του ακόμα ένα άνοιγμα (μετά τη στήριξη στα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι) προς το «κόμμα των Τεμπών», που διατρέχει οριζόντια το πολιτικό σύστημα.

Στον απόηχο των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου, το κυβερνών κόμμα μελετά από τώρα το ημερολόγιο του εκλογικού 2027 και ψάχνει τρόπους επανασυσπείρωσης, ενώ η αντιπολίτευση κατατρίβεται με άλλα: είτε με τη «βελόνα» που δεν κουνιέται, είτε με το βιβλίο Τσίπρα που κοντεύει να διαλύσει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προτού εκδοθεί, όπως και με το σίριαλ με πρωταγωνιστές τους ουρανοκατέβατους, επίδοξους συνεργάτες – συνεταίρους ενός «κόμματος Καρυστιανού», όπως ο Νίκος Καραχάλιος, ο Πάνος Καμμένος και πολλοί άλλοι…

Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος από αυτούς κερδίζει πολιτικά απαντώντας στα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις δείχνει να τεμαχίζει τουλάχιστον τα δύο κόμματα που προέκυψαν μετά την παραίτησή του από την αρχηγία: τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά συντρίβονται δημοσκοπικά, αφού στις τάξεις τους τέθηκε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θέμα συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό, χωρίς μάλιστα να είναι γνωστό αν τους θέλει για συνοδοιπόρους…

Το σίριαλ

Από την άλλη, η στάση της δημόσιας σιωπής από τη Μαρία Καρυστιανού δεν ακολουθήθηκε από κανέναν εκ των επίδοξων συνεταίρων της σε έναν κομματικό φορέα. Η αρχική δήλωση του Νίκου Καραχάλιου για το «Κύμα» που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ένα «κόμμα Καρυστιανού» απαντήθηκε από τον… Πάνο Καμμένο, ο οποίος επανήλθε στη δημόσια σφαίρα ξεχνώντας τα περί προνομιακών σχέσεών του με το περιβάλλον Τραμπ για να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Είπε δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός έβαλε τον Καραχάλιο να πει όσα είπε για το «κόμμα Καρυστιανού» προκειμένου να στρέψει τις ψήφους προς τον ίδιο!

Εκεί κάπου απάντησε ο Καραχάλιος ότι ο Καμμένος είχε προτείνει στην Καρυστιανού να της χαρίσει τον μηχανισμό των ΑΝ.ΕΛ. -που δεν υπάρχει-, αλλά με… όρους. Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι η ίδια η κυρία Καρυστιανού δεν αποδέχτηκε τις προτάσεις, αλλά το βέβαιο είναι ότι το σίριαλ θα έχει και άλλα επεισόδια.

Οι προτεραιότητες του Μητσοτάκη: Δείχνει τον δρόμο για επανασυσπείρωση

«Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός με προσέλαβε να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά και αυτός έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει το συμβόλαιό μου μετά από τέσσερα χρόνια, είτε να με απολύσει και να προσλάβει κάποιον άλλον. Κάποιον πρέπει σίγουρα να βρει, όμως. Το δίλημμα “κάποιος ή το κενό” δεν υφίσταται στην πολιτική».

Με αυτά τα λόγια, από το βήμα του συνεδρίου Greece Talks που διοργάνωσαν το Travel.gr και το «Πρώτο Θέμα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το δίλημμα με το οποίο είναι αντιμέτωποι οι πολίτες εν μέσω ενός σκηνικού πολιτικού κατακερματισμού, με αβέβαιες εναλλακτικές σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου.

Για τον κ. Μητσοτάκη το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», όμως θεωρεί ότι οι πολίτες θα πρέπει να σταθμίσουν όταν έρθει η ώρα της κάλπης το δίλημμα «αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος;». Ερώτημα που, ομολογουμένως, παραμένει αναπάντητο.

Ως προς τον χρόνο εκπνοής του συμβολαίου του, ο κ. Μητσοτάκης έγινε λίγο πιο αναλυτικός σε μια συνάντηση με βουλευτές της Ν.Δ. που έγινε μετά από καιρό στο εντευκτήριο της Βουλής, το μεσημέρι της Παρασκευής. «Δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27. Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω», είπε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης.

Πράγματι, το Πάσχα του 2027 πέφτει στις 2 Μαΐου και σπανίως η προεκλογική περίοδος διακόπτεται από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το σενάριο του Μαρτίου αναπτύχθηκε στην «πολιτική κουζίνα» περισσότερο ως λογική ανάλυση, καθώς στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή την 1η Ιουλίου, η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνεπώς θα είχε νόημα να υπάρχει μια κυβέρνηση ως τότε.

Eσωκομματικές εκλογές

Μέχρι τότε βέβαια ο δρόμος είναι μακρύς και για τη Ν.Δ. είναι κρίσιμη η εσωκομματική συσπείρωση, ώστε να δώσει την εκλογική μάχη με τον πιο συντεταγμένο τρόπο. Οι εσωκομματικές εκλογές για προέδρους Νομαρχιακών και Δημοτικών Οργανώσεων, την άλλη Κυριακή, έχει προκαλέσει «τοπικές γκρίνιες», όμως κεντρικά το κυβερνών κόμμα κρατάει περισσότερο την υπέρβαση του πήχη των 100.000 εγγεγραμμένων μελών, αριθμός που παραπέμπει στα νούμερα της αντίστοιχης εκλογικής διαδικασίας του 2021, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική πολιτική συγκυρία.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να μειώσει τους κραδασμούς στο επίπεδο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε πολιτικές «γρατζουνιές», καθώς οι βουλευτές, ειδικά της Περιφέρειας, έγιναν σάκος του μποξ για παραγωγούς που έμειναν απλήρωτοι. Η υπόθεση των ΕΛ.ΤΑ. λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων και η κοχλάζουσα χύτρα έσκασε, με αποτέλεσμα την εκπαραθύρωση του πρώην CEO του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Πρέπει πάντα να ακούμε τους βουλευτές γιατί μεταφέρουν την πραγματική εικόνα», ανέφερε φεύγοντας την Παρασκευή από το εντευκτήριο της Βουλής ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκατσε μάλιστα στον ίδιο καναπέ με βουλευτές που ασκούν κριτική (Δημήτρης Μαρκόπουλος, Φωτεινή Αραμπατζή κ.ά.). Το επόμενο βήμα στον πρωθυπουργικό σχεδιασμό είναι τα τραπέζια, εκτός από τις όποιες κατ’ ιδίαν επαφές που κάνει ο κ. Μητσοτάκης στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Τα τραπεζώματα είναι συστατικό στοιχείο της «γαλάζιας» εσωκομματικής ιστορίας και αναμένεται να ξεκινήσουν ενδεχομένως στο τέλος Νοεμβρίου και σίγουρα μετά την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τη Σιγκαπούρη το ερχόμενο Σάββατο. Η κυρίαρχη σκέψη είναι τα τραπέζια να γίνονται με τους βουλευτές της Ν.Δ. ανά κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά οι λεπτομέρειες θα κλειδώσουν τις επόμενες ημέρες.

Βεβαίως, βουλευτές της Ν.Δ. αντιτείνουν ότι και στο παρελθόν είχαν γίνει μαζώξεις, αλλά τα πολιτικά λάθη συνεχίστηκαν. Για τον κ. Μητσοτάκη, ωστόσο, είναι κρίσιμο η Ν.Δ. να δώσει τη μάχη με συντεταγμένο τρόπο, ιδίως με δεδομένες τις πιέσεις από την εικόνα διάσπασης του πολιτικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 αξιολογήθηκε ως προανάκρουσμα ίδρυσης κόμματος ή, εν πάση περιπτώσει, ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Στην περιοχή του 30%

Η ταμπακέρα βεβαίως αφορά το αν κινείται η βελόνα των δημοσκοπήσεων. «Η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, που δεν το θεωρώ κατ’ ανάγκην κακό», είπε στους βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή, επιστρατεύοντας την αισιόδοξη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών, πάντως, καταγράφουν τη Ν.Δ. στην περιοχή του 30% στην εκτίμηση ψήφου, με τη σύνοδο του PTEC να δίνει εκ των πραγμάτων επικοινωνιακούς πόντους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Βεβαίως, η άλλη ανάγνωση των μετρήσεων είναι ότι η Ν.Δ. απέχει πολύ από την αυτοδυναμία και καλείται να βελτιώσει την επίδοσή της ειδικά εκτός των αστικών κέντρων, όπου η φθορά λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σημαντική. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι οι πληρωμές των επόμενων εβδομάδων θα λειτουργήσουν εκτονωτικά, δεν είναι όμως όλοι τόσο αισιόδοξοι, καθώς η ένταση έχει παγιωθεί σε πολλές περιοχές.

Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκει την ευκαιρία να πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας… πάσα από τα καρφιά του Παύλου Γερουλάνου για την «ακούνητη βελόνα» και τον χρόνο που τελειώνει. «Μακάρι να ήταν κολλημένη. Προς τη λάθος κατεύθυνση πάει η βελόνα δυστυχώς, και πάει προς τη λάθος κατεύθυνση για εσάς, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης και εξακολουθείτε να υιοθετείτε έναν λόγο ο οποίος δεν είναι τεκμηριωμένος», είπε την Παρασκευή στον Νίκο Ανδρουλάκη, με το βλέμμα και στο κεντρώο ακροατήριο που ενδεχομένως να προβληματίζεται και να σταθμίζει ακόμα τις επιλογές του.