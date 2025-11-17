Πού-ανοίγει-νέο-κατάστημα-η-pizza-hut

Έρχεται το δεύτερο κατάστημα Pizza Hut στην Ελλάδα, λίγους μήνες μετά την επάνοδο του γνωστού brand στη χώρα μας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του νέου καταστήματος Pizza Hut στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά κατάστημα που ανοίγει η δημοφιλής αλυσίδα στη χώρα μας, κατά την επάνοδό της στην εγχώρια αγορά κι ενώ έχουν περάσει πέντε χρόνια μετά τη «θορυβώδη» αποχώρηση της από τη χώρα μας, μεσούσης της πανδημίας.

Το νέο κατάστημα

Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη και αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ώρες.

Ήδη εδώ και έναν μήνα, η Pizza Hut ζητούσε με αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσωπικό, προκειμένου να στελεχώσει το νέο της κατάστημα.

Η… δεύτερη ευκαιρία της Pizza Hut στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες από το Παγκράτι, με το πρώτο κατάστημα να «στήνεται» στο κτήριο που φιλοξενούσε κατά το παρελθόν το γνωστό καφέ «Λέντζος».

Η επιστροφή του δημοφιλούς brand στην Ελλάδα την περασμένη χρονιά υλοποιήθηκε από τον γνωστό κυπριακό όμιλο PHC που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον κλάδο της εστίασης. Πρόκειται μάλιστα για τον ίδιο όμιλο που δρομολογεί την έλευση της Burger King στην Αθήνα, επεκτείνοντας την παρουσία της εκτός των «στενών» ορίων των αεροδρομίων.

Η «ηχηρή» αποχώρηση της Pizza Hut στο απόγειο της πανδημίας

Ήταν Ιούλιος του 2020, λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, όταν ανακοινώθηκε ότι κλείνουν τα 16 καταστήματα της Pizza Hut στην Ελλάδα, με την εταιρεία να δηλώνει ότι «η δραστηριότητα της αλυσίδας δεν είναι πλέον βιώσιμη και κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί», μετά το βαθύ πλήγμα που προκάλεσαν στον κλάδο της εστίασης τα lockdown που επιβλήθηκαν, με στόχο τότε την ανάσχεση της διασποράς της πανδημίας.

Το φαινόμενο ωστόσο δεν ήταν μόνο ελληνικό, αφού είχε προηγηθεί – λίγες ημέρες πριν – η πτώχευση της NPC International, μίας από τις μεγαλύτερες δικαιοδόχους (franchisees) της Pizza Hut στην ΗΠΑ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Pizza Hut δραστηριοποιούνταν ήδη 31 ολόκληρα χρόνια στην ελληνική αγορά…

Το πρώτο κατάστημα Pizza Hut στην Ελλάδα άνοιξε στο Κεφαλάρι το 1989. Ακολούθησαν αρκετά καταστήματα σε όλη τη χώρα μέχρι το 2015 όπου η εταιρεία αριθμούσε 35 καταστήματα. Η Food Plus ήταν δε η εταιρεία η οποία είχε τα δικαιώματα για το σήμα της αλυσίδας στην Ελλάδα.