Συμφωνία-Κίνας-Γερμανίας-για-στενότερους-εμπορικούς-δεσμούς-και-τερματισμό-των-εντάσεων

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λίφενγκ και ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ συμφώνησαν τη Δευτέρα ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τους εμπορικούς δεσμούς και να τερματίσουν τους μήνες εμπορικών εντάσεων μεταξύ της δεύτερης και τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Ο Κλίνγκμπαϊλ συναντήθηκε με τον Χε στο Πεκίνο, στην πρώτη επίσκεψη στην Κίνα υπουργού της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο βιομηχανικών δυνάμεων ήταν τεταμένες, ιδίως λόγω των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ και σπάνιων γαιών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις γερμανικές εταιρείες.

Ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι η Γερμανία ασχολήθηκε με το θέμα της κινεζικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε βασικούς τομείς όπως ο χάλυβας, η ηλιακή ενέργεια και η ηλεκτρική κινητικότητα κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο πλαίσιο του Χρηματοοικονομικού Διαλόγου Κίνας-Γερμανίας, μιας εκδήλωσης που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια για αξιωματούχους και εταιρικά στελέχη από τις δύο χώρες για να ανταλλάξουν απόψεις.

«Από τη γερμανική οπτική γωνία, βλέπουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό να διακυβεύεται και βλέπουμε επίσης να απειλούνται οι βιομηχανικές θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι η μείωση αυτής της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και η διασφάλιση σταθερών ανταγωνιστικών συνθηκών θα πρέπει να αποτελεί κοινό καθήκον, είπε.

Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων πρώτων υλών εξετάστηκαν επίσης και «πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

«Θέλουμε να βρούμε κοινές λύσεις για να διασφαλίσουμε αξιόπιστη πρόσβαση και αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε στις τελικές του δηλώσεις στην εκδήλωση.

«Δίκαιο, ισότιμο» επιχειρηματικό περιβάλλον

Μιλώντας στον Τύπο, ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ικανοποιημένος επειδή ο αντιπρόεδρος της Κίνας κατέστησε «πολύ σαφές» ότι θέλει να βρει λύσεις για τις σπάνιες γαίες και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Ο Κινέζος ομόλογός του τού είπε επίσης ότι θέλει να συζητά τα ζητήματα απευθείας κάθε φορά που προκύπτουν εντάσεις.

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τη Γερμανία για την επέκταση της κοινής συνεργασίας και την «ενίσχυση ενός δίκαιου, ισότιμου και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

«Πρέπει να λάβουμε πρακτικά και ρεαλιστικά μέτρα και να μην επηρεαζόμαστε από διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της παγκόσμιας βιομηχανικής αλυσίδας και της αλυσίδας εφοδιασμού», είπε, χωρίς να αναφερθεί σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία.

Ένα άλλο θέμα για τη Γερμανία ήταν η κινεζική υποστήριξη προς τη Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Ο Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν πρόοδοι σε αυτό το θέμα. «Σήμερα, παρέμεινε στη δέσμευσή της ότι θέλει να συνεργαστεί με τη Γερμανία για την προώθηση της ειρήνης. Δεν πήγε παραπέρα», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά

Ο Κλίνγκμπαϊλ έφτασε στο Πεκίνο λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου το γερμανικό κοινοβούλιο διόρισε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να επανεξετάσει την εμπορική πολιτική απέναντι στην Κίνα.

Η υποστήριξη του Πεκίνου προς τη Ρωσία έχει αποτελέσει πηγή τριβής, όπως και η κριτική του Βερολίνου για το ιστορικό της Κίνας στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κρατικά επιδοτούμενη βιομηχανική πολιτική, αλλά οι δύο χώρες παραμένουν συνδεδεμένες με μια πλεονεκτική εμπορική σχέση.

Οι οικονομικοί τους δεσμοί έχουν γίνει ακόμη πιο κρίσιμοι καθώς οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζουν τις παγκόσμιες αγορές.

Οι κινεζικές εταιρείες αποτελούν πλέον σοβαρούς ανταγωνιστές για τις γερμανικές εταιρείες σε πολλούς τομείς.

«Οι εταιρείες μας έχουν αγκαλιάσει εδώ και καιρό αυτόν τον ανταγωνισμό, αλλά θέλω να τονίσω ότι πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό δίκαιες συνθήκες», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Γι’ αυτό, στη συζήτησή μας, είναι σημαντικό να εργαστούμε για την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά — συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών αγορών — και για αξιόπιστους όρους-πλαίσιο».

Η Κίνα αγόρασε γερμανικά προϊόντα αξίας 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, εκ των οποίων περίπου το 12% ήταν αυτοκίνητα, σύμφωνα με κινεζικά στοιχεία. Η Γερμανία αγόρασε κινεζικά προϊόντα αξίας 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως τσιπ και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η Κίνα ευθύνεται για σχεδόν το ένα τρίτο των πωλήσεων των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και οι γερμανικές εταιρείες χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων έχουν επίσης μεγάλη παρουσία στη χώρα, αν και αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από εγχώριους ανταγωνιστές.

Σκληρή στάση του Βερολίνου έναντι του Πεκίνου

Το ταξίδι του Κλίνκγμπαϊλ στην Κίνα έρχεται μετά από ένα ακυρωμένο ταξίδι του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τον περασμένο μήνα, αφού η Κίνα απέρριψε όλες τις συναντήσεις που είχε ζητήσει εκτός από μία.

Ο Βάντεφουλ έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, προχωρώντας ακόμη περισσότερο από την προκάτοχό του Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία χαρακτήρισε τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «δικτάτορα».

«Είναι ένα καλό σημάδι ότι το ταξίδι του Κλίνγκμπαϊλ προχωρά τώρα όπως έχει προγραμματιστεί χωρίς παρόμοια αιτήματα ή εντάσεις», δήλωσε ο Μπερνχαρντ Μπαρτς του Ινστιτούτου Μελετών της Κίνας Mercator με έδρα το Βερολίνο, αναφερόμενος στο ακυρωμένο ταξίδι του Βάντεφουλ.

Σε αντίθεση με τον συμφιλιωτικό τόνο του Κλίνγκμπαϊλ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τόσο την Κίνα όσο και τις ΗΠΑ τη Δευτέρα ως σημαντικές προκλήσεις για τη Γερμανία και την ΕΕ.

Οι εξελίξεις στην Κίνα είναι «ολοένα και πιο καταπιεστικές εσωτερικά και ολοένα και πιο επιθετικές εξωτερικά», δήλωσε ο καγκελάριος σε οικονομικό συνέδριο στο Βερολίνο.

Ο Μερτς αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τους επόμενους μήνες.

